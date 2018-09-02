”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Хотя особой срочности с покупкой не было, ждать окончания ремонта на Пухангу я не захотела — мне не понравился дом и подъезд, да и на работу оттуда пришлось бы добираться долго и с пересадками. Тогда буквально через несколько дней мне предложили посмотреть квартиру на улице Копли, где уже было все готово — покупай и заселяйся. Там меня все устроило, но, понятное дело, оформить сделку тотчас я не могла, надо было ходатайствовать о кредите. Поэтому Наталья предложила мне заключить договор о бронировании и внести предоплату — 2400 евро (квартира стоила 25 000). Мы подписали договор с ней как председателем правления фирмы Dreams Lifter OÜ. Договор был на русском языке, и в нем среди прочего было указано, что в случае, если сделка не состоится, маклер обязуется вернуть мне деньги.

Delfi





Delfi

Наталья заверила, что если по какой-то причине мне не дадут кредит, сумма будет возвращена в полном объеме. Тогда я еще не знала, что все договоры в отношении недвижимости должны заключаться у нотариуса и наш договор с Языковой фактически не имеет силы, так что посчитала, что все в порядке. А вот то, что 2400 евро нужно было заплатить наличными, меня насторожило. Но Наталья убедила меня, что в этом нет ничего необычного, это желание продавца, и оставила расписку о получении денег на обратной стороне договора. За оценку квартиры для банка, которую также организовывала она, я платила ей по той же системе: наличные — расписка.

Delfi

Видно было, что Языкова очень старается произвести благоприятное впечатление. Она была чрезвычайно вежлива, сама приезжала за деньгами, при необходимости подвозила меня. А еще рассказывала о себе: что получила юридическое образование в одном из престижных российских вузов — сейчас уже не помню, в каком именно, но название точно произвело на меня впечатление; что держит собак и очень их любит. Потом она расспрашивала и обо мне: почему решила купить квартиру, где училась и чем занимаюсь. В общем, Наталья была сама любезность, проявляла всяческое участие, но по-прежнему казалась мне неискренней и скользкой. Тем не менее, я старалась поддерживать беседу, и в какой-то момент даже сообщила ей, что работаю журналистом.

Незадолго до подписания договора купли-продажи Языкова неожиданно заявила мне, что продавец передумал и хочет получить уже внесенные мной 2400 евро на банковский счет. Я, разумеется, этому не обрадовалась, потому что за снятие столь большой суммы банк взимает плату, хоть и небольшую, а чтобы положить ее обратно на счет и перевести продавцу, опять же надо немного заплатить. Но Наталья настояла, вернула мне наличные и сама отвезла меня в банк.

В итоге сделка была успешно заключена, я получила ключи и быстро переехала. Правда, потом оказалось, что продавец не оплатил последние счета за квартиру, хотя и обещал. До Языковой я тогда дозвониться не смогла, но второй маклер обещал все уладить и действительно это сделал.

Я прожила в этой квартире уже почти три года, когда стали появляться новости о людях, пострадавших от действий Натальи Языковой. При этом у них события развивались по тому же сценарию: маклер заключала с ними договор о бронировании для покупки квартиры и просила предоплату, зачастую тоже наличными. Только вот они, в отличие от меня, не получили ни квартиры, ни своих денег.

До сих пор гадаю, почему в моем случае все прошло сравнительно гладко. Возможно, Наталья, узнав о моей профессии, просто не захотела связываться с представителем СМИ. А может быть, поняла, что раз я беру кредит, взять с меня особо нечего. Или же я удачно выбрала квартиру, потому что она была уже отремонтирована и свободна, и ее было проще продать и получить деньги, чем устраивать махинации.

Моя коллега в статье о суде над Языковой задается вопросом, почему покупатели ничего не заподозрили даже тогда, когда у них просили предоплату наличными. Как человек, который имел дело с этой женщиной, как раз хорошо это понимаю. Прокурор права: Наталья — действительно очень хороший манипулятор. Она умеет войти в доверие, где-то польстить, где-то посочувствовать, и человек, который не имеет опыта в сделках с недвижимостью, не очень внимателен к деталям и не обладает хорошей интуицией, может легко попасться на удочку. Другой вопрос, что отдать по сути под честное слово 400 евро, да пусть даже 2400 евро, и 40 000 евро — две большие разницы. А ведь именно 40 000 с лишним заплатил ей один из потерпевших.