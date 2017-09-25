Учащуюся молодежь приглашают высказать свои смелые идеи о будущем Эстонии

Фонд интеграции совместно с Министерством образования и науки объявляют о проведении 25 сентября конкурса эссе, посвященного Дню гражданина, к участию в котором приглашаются ученики 7-12 классов общеобразовательных школ и учащиеся профессионально-технических училищ, сказано в пресс-релизе.

Цель конкурса эссе заключается в том, чтобы побудить молодых людей высказать свои мысли о том, какой им видится Эстонская Республика и ее будущее. Учащаяся молодежь сможет выбирать между двумя темами:

- ”Что и почему я хотел бы подарить Эстонии на ее 100-летнюю годовщину?”

- ”Какое программное приложение я бы использовал в будущем как человек, занимающийся развитием Эстонии”.

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар призывает преподавателей обществоведения в школах Эстонии активно присоединяться к инициативе и вдохновлять молодежь на написание смелых, нестандартных, полных полёта мысли эссе.

”Я уверена, что молодые люди смогут нас удивить своими идеями, описав свое видение того, в каком направлении следовало бы развиваться Эстонии и какой можно было бы сформировать окружающую нас среду в будущем”, — сказала Кяосаар.

Эссе должны быть представлены к 13 октября 2017 года. Лучших авторов эссе в этом году будут чествовать 28 ноября в Доме братства Черноголовых и в зале заседаний Рийгикогу. Лучшие же из лучших будут премированы в трех возрастных группах: ученики 7-9 классов общеобразовательных школ; ученики 10-12 классов общеобразовательных школ; учащиеся профессионально-технических училищ. Признания удостоятся, в общей сложности, 100 лучших авторов эссе; кроме того, специальные премии будут выданы также учителям.

Проводящийся в этом году уже в седьмой раз конкурс эссе посвящен Дню гражданина Эстонской Республики, который отмечается 26 ноября. Этот день призывает задуматься о том, что значит быть гражданином Эстонии, проникнуться сопутствующим этому чувством гордости и чести, осознать связанные с гражданством права и обязанности. В Эстонии День гражданина празднуется с 1998 года.

Что нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе?

Чтобы принять участие в конкурсе, следует представить эссе объемом до 2 страниц (около 3600 печатных знаков), набранное шрифтом Times New Roman размером 12, с межстрочным интервалом 1,5. Эссе должно быть написано на эстонском языке. Отправлять эссе следует на адрес электронной почты Фонда интеграции essee@integratsioon.ee

Внимание! Отправляя эссе, не забудьте указать:

- имя и фамилию автора;

- название школы;

- номер класса или группы;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты.