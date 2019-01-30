Убивший жену мусульманин отказался от уборки в тюрьме из-за Рамадана. Дело кончилось судами

Ебнуни был назначен уборщиком в Вируской тюрьме в июле 2017 года. Весной 2018 мужчина пожелал разорвать или приостановить трудовой договор до окончания Рамадана или до нахождения новой работы. Заключенный отметил, что он мусульманин, и с середины мая по середину июня у него Рамадан. В это время он постится, принимать пищу можно лишь после 22 часов. Также заключенный счел, что во время священного месяца он не намерен работать в назначенный тюрьмой промежуток времени — с 20:30 по 21:55.

По мнению мужчины, работа нанесла бы ущерб его здоровью и истощила бы организм: ко времени вечерней уборки после последнего приема пищи проходит почти 24 часа.

Тюрьма не пошла мужчина навстречу: Рамадан работе не мешает. Тунисец обратился в суд. Он потребовал прекращения или приостановки, бесплатной юридической помощи от государства, освобождения от уплаты госпошлины, а также перевода документов с эстонского языка на английский.

Тартуский административный суд постановил, что соблюдение религиозных таинств и тюремных правил друг другу не противоречат. Религиозные убеждения не являются основанием для отказа от работы в тюрьме.

Но Ебнуни пошел жаловаться дальше. Он утверждал, что, если он откажется от работы, его накажут, бросят ”просто так” в карцер, тем самым исключив возможность его освобождения по УДО. Таллиннский окружной суд был с уездным солидарен: заключенный должен убираться.

Летом 2013 года Ебнуни, будучи в похмелье, нанес восемь ножевых ударов своей жене и матери трех детей Райли. Мужчину посадили на 15 лет.