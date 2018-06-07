Убивший двух человек пациент угрожает расправой врачам и их близким. Государство пожимает плечами

"Поскольку он, как утверждается, был членом преступной группировки, членов которой он обещает отправить привести угрозы в исполнение, опасность очень реальная", — отметила советник в сфере здоровья Министерства социальных дел Ингрид Отс-Вайк, которая в курсе дела. "Если обычно пациенты на принудительном лечении опасны для себя самих и других пациентов, то он опасен и для персонала", — добавила она. Инциденты происходят постоянно. Первый лечащий врач, на которого он напал, ушел из больницы. От лечения мужчина отказался еще в тюрьме, и поэтому его с помощью суда отправили в Ямеяла на принудительное лечение.

В больнице собрался консилиум, который решил, что без повышения уровня безопасности лечение этого пациента невозможно начать. Обращались даже к полиции.

Ситуация сложная и из-за государственной регуляции принудительного лечения, которая не учитывает такие случаи. Нынешний порядок предусматривает, что если буйного пациента привязывают к кровати, чтобы он получил покой и лечение, то врач через каждые четыре часа должен записывать обоснование, почему его удерживают и что это может за собой повлечь. Если пациента запирают в отдельной палате, медсестра должна через каждые 15 минут записывать, почему его держат взаперти.

Пациента для обеспечения безопасности теперь и держат в отдельном помещении. Для того, чтобы врачи могли решить, есть ли у лечения результат, пройдет по меньшей мере полгода, но может пройти и пара лет. Это означает, что все это время медсестры должны каждые 15 минут делать заметки, круглосуточно.

Отс-Вайк сказала, что чрезвычайно опасных пациентов на принудительном лечении в Эстонии только единицы. Она занимается случаем с 2014 года, и он у нее первый такой. "Уровень опасности этого пациента чрезвычайный", — подтвердила Отс-Вайк.

Поскольку условия в отделении принудительного лечения Ямеяла не соответствуют пациентам с таким уровнем риска, Министерство социальных дел и руководство Вильяндиской больницы считают, что в этих единичных случаях можно позволить получать принудительное лечение в тюрьме. "Единственный вариант — сотрудничество между отделами. Отдельное здание по типу тюрьмы для этих единичных пациентов нет смысла строить", — передала позицию Министерства социальных дел Отс-Вайк.

Однако Министерство юстиции не согласно с этим предложением, утверждая, что это запрещает нынешний закон. Закон они переделывать не готовы.

В то же время, Вильяндиская больница предложила, чтобы они сами оплачивали расходы на нахождение пациента в Тартуской тюрьме и оказывали ему медицинскую услугу, то есть их врач ходил бы туда. Следовательно, никаких расходов для тюрьмы не было бы. "В стране такого размера, как Эстония, нет смысла строить новые институты, есть смысл сотрудничать", — посчитала Отс-Вайк.

Защищавший права многих психиатрических пациентов адвокат Анти Аасмаа считает, что единичные опасные пациенты на принудительном лечении могли бы получать это лечение в условиях тюрьмы. "В тюрьме есть психиатрическое отделение. Там его права ограничены в том же объеме, как в больнице принудительного лечения", — пояснил Аасмаа, который не видит никакого нарушения прав. "Законы несовершенны, такие ситуации не могут предусмотреть", — отметил он.