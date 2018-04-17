Убитой в Кохтла-Ярве Насте было нанесено как минимум десять ударов ножом

Повидавший на своем веку многое следователь считает убийство 15-летней девочки в Кохтла-Ярве пугающим, пишет Eesti Päevaleht.

”Пугает то, с какой эмоциональностью было совершено это убийство”, — сказал он.

Наручники захлопнулись на запястьях 18-летнего Артема в воскресенье в 19:30, спустя 12 часов после убийства. Хотя молодой человек и является жителем Кохтла-Ярве, задержали его в Нарве.

Настя и Артем не только были знакомы, но и какое-то время являлись парой. Почему девочка в ту ночь решила пойти на встречу к своему бывшему парню, пока неясно.

Подруга Насти сказала Delfi, что накануне у нее обострились отношения с бывшим парнем, который, судя по разговорам, ее раньше бил.

”С пятницы на субботу я гуляла с Настей до половины первого ночи. Она звонила тогда своему бывшему парню со скрытого номера. Не знаю, почему, но он, судя по всему, не хотел с ней общаться. Она ходила и говорила, что ее все бесит”, — рассказала подруга.

Артема окружающие описывают скорее как почитателя уголовной романтики. Но, веротяно, молодой человек даже не представляет, что ждет его теперь, после убийства молодой ни в чем неповинной девочки.