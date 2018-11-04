Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Как сказала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, обвиняемая представила две апелляции на решение суда первой инстанции.

В первой из них содержалась просьба об изменении статьи обвинения на "убийство по неосторожности", а вторая касалась уплаты судебных расходов.

Однако окружной суде обе апелляционные жалобы отклонил.