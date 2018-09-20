Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

18 июля в 23.45 басист группы Kosmikud Райво Рятте (48), более известный общественности как Кыммари, прибыл из Хельсинки в Таллинн. Он взял такси и поехал домой. В доме на улице Киви в Рахумяэ он до развода проживал со своей женой Пальми (40), ее сыном-подростком от предыдущих отношений и общими детьми 10 и 8 лет. Брак длился 11 лет, но в середине июня распался. Поскольку это произошло неожиданно, пара не успела разделить совместное имущество. Экс-супруги договорились не приводить новых пассий дом.

Но договоренность была нарушена....