Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
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