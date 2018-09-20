20.09.2018, 11:10

Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
 
EST 3

Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.

18 июля в 23.45 басист группы Kosmikud Райво Рятте (48), более известный общественности как Кыммари, прибыл из Хельсинки в Таллинн. Он взял такси и поехал домой. В доме на улице Киви в Рахумяэ он до развода проживал со своей женой Пальми (40), ее сыном-подростком от предыдущих отношений и общими детьми 10 и 8 лет. Брак длился 11 лет, но в середине июня распался. Поскольку это произошло неожиданно, пара не успела разделить совместное имущество. Экс-супруги договорились не приводить новых пассий дом.

Но договоренность была нарушена....

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