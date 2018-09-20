Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
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20.09.2018
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20.09.2018
В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.
Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля
20.09.2018
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20.09.2018
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Вчера вечером в парке Кадриорг зажгли тысячи свечей, включили более 40 световых инсталляций. Под классические и современные мелодии на Лебедином пруду вверх устремились танцующие струи фонтанов. Праздник "Свет шагает" украсил самый главный городской парк на целую ночь. Если вы не успели вчера посмотреть на это невероятное зрелище, не пропустите второй день праздника - уже сегодня с 19.00!
На прошлой неделе партия ”Отечество”, можно сказать, официально дала старт своей предвыборной кампании, созвав депутатов Рийгикогу на обсуждение темы перевода русских школ на эстонский язык обучения как вопроса государственной важности. Входе дискуссии в парламенте и последующих выступлений политиков в СМИ стало понятно, какой точки зрения придерживается та или иная политическая сила.
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TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 14.10.2018
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Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
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