Убийства, избиения и голод: эстонец пять лет ни за что просидел в тюрьме Тринидада

Представители посольства Эстонии ни разу не навестили Прийта в тюрьме, хотя регулярно присылали книги и старые газеты. Для того, чтобы молодой человек выжил за решеткой, близкие продали его BMW.

Когда Прийт все-таки вернулся на родину, ни мать, ни отец его в аэропорту не встретили: за то то время, что он сидел в местах не столь отдаленных, они оба умерли.