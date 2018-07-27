27.07.2018, 06:59

Убийства, избиения и голод: эстонец пять лет ни за что просидел в тюрьме Тринидада

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Кристер Киви
Кристер Киви
EST 2

Это должна была быть беззаботная поездка в Голландию, но домой двое молодых эстонцев попали лишь спустя долгие годы и уже совсем другими людьми, пишет Eesti Eskpress.

Представители посольства Эстонии ни разу не навестили Прийта в тюрьме, хотя регулярно присылали книги и старые газеты. Для того, чтобы молодой человек выжил за решеткой, близкие продали его BMW.

Когда Прийт все-таки вернулся на родину, ни мать, ни отец его в аэропорту не встретили: за то то время, что он сидел в местах не столь отдаленных, они оба умерли.

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