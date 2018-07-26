26.07.2018, 15:43

У здания Таллиннской горуправы появилась бесплатная велостоянка


rus.delfi.ee
EST 1
Jalgrattad linnapeal
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Перед зданием Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) создана десятиместная бесплатная велостоянка, сообщает Раэпресс.

Стоянка создана с использованием изобретенной молодыми специалистами из Эстонии новейшей электронной технологии. Пользователь может запереть велосипед с помощью единой таллиннской проездной карточки, просканировав ее на стояночном столбике, или используя мобильное приложение "Bikeep". Велосипед можно закрепить при помощи стальной трубы как за раму, таки и за колесо, так что нет необходимости возить с собой замок. Стоянка оборудована камерами наблюдения и сиреной. Чтобы отпереть замок, достаточно опять-таки взмахом у столбика просканировать "зеленую" карточку или окончить действие стоянки в мобильном приложении.

Таллинн стал первым городом, применившим такую систему, но сейчас уже произведенные у нас велостоянки нашли применение во многих крупных городах Европы и США, а в Сан-Франциско еще и увязали систему "Bikeep" с местным аналогом ’нашей единой карточки. .

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ









-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

26.07.2018
В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.
Подробнее

"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

26.07.2018
Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище

26.07.2018
В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ