У здания Таллиннской горуправы появилась бесплатная велостоянка

Перед зданием Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) создана десятиместная бесплатная велостоянка, сообщает Раэпресс.

Стоянка создана с использованием изобретенной молодыми специалистами из Эстонии новейшей электронной технологии. Пользователь может запереть велосипед с помощью единой таллиннской проездной карточки, просканировав ее на стояночном столбике, или используя мобильное приложение "Bikeep". Велосипед можно закрепить при помощи стальной трубы как за раму, таки и за колесо, так что нет необходимости возить с собой замок. Стоянка оборудована камерами наблюдения и сиреной. Чтобы отпереть замок, достаточно опять-таки взмахом у столбика просканировать "зеленую" карточку или окончить действие стоянки в мобильном приложении.