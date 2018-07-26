26.07.2018, 15:43

У здания Таллиннской горуправы появилась бесплатная велостоянка


rus.delfi.ee
EST
Jalgrattad linnapeal
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Перед зданием Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) создана десятиместная бесплатная велостоянка, сообщает Раэпресс.

Стоянка создана с использованием изобретенной молодыми специалистами из Эстонии новейшей электронной технологии. Пользователь может запереть велосипед с помощью единой таллиннской проездной карточки, просканировав ее на стояночном столбике, или используя мобильное приложение "Bikeep". Велосипед можно закрепить при помощи стальной трубы как за раму, таки и за колесо, так что нет необходимости возить с собой замок. Стоянка оборудована камерами наблюдения и сиреной. Чтобы отпереть замок, достаточно опять-таки взмахом у столбика просканировать "зеленую" карточку или окончить действие стоянки в мобильном приложении.

Таллинн стал первым городом, применившим такую систему, но сейчас уже произведенные у нас велостоянки нашли применение во многих крупных городах Европы и США, а в Сан-Франциско еще и увязали систему "Bikeep" с местным аналогом ’нашей единой карточки. .

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