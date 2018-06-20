20.06.2018, 21:10

У взобравшегося на смотровую площадку церкви Олевисте мужчины отказало сердце

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Кристер Киви
Кристер Киви
EST 11
У взобравшегося на смотровую площадку церкви Олевисте мужчины отказало сердце
Vallo Kruuser, Robin Roots

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как в первую субботу июня одному туристу средних лет стало плохо с сердцем на башне церкви Олевисте и его спасло лишь чудо.

На смотровую площадку ведет винтовая лестница из 258 ступенек, а передохнуть во время этого нелегкого пути можно лишь в одном-двух местах. При этом, за тобой обязательно идут другие страждущие, а навстречу — те, кто уже осмотрел достопримечательности и спускается вниз.

Когда мужчина преодолел все преграды и взобрался наверх, ему стало плохо. Единственное, чем может помочь сотрудник церкви в таких ситуациях, это протянуть стакан воды. Других возможностей для оказания первой помощи нет. Как нет лифта и запасного выхода. Не дотянется сюда и подъемник. Единственный путь обратно — все та же крутая лестница.

К прибытию бригады скорой помощи сердце туриста уже остановилось. Остановка длилась около четверти часа, и это очень много. Но, по словам старшего пастора церкви Олевисте Сийма Теэкеля, ”Господь сохранил и послал своих ангелов”. Одним из этих ангелов для туриста стала работающая в Финляндии врачом Ольга Янковская, которая волею судеб в это же время оказалась на площадке и незамедлительно начала делать мужчине массаж грудной клетки.

Вторым ангелом стал главный врач центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак. Выяснилось, что у пациента на сердце был установлен частичный протез. Медики применили дефибриллятор и адреналин, произвели интубацию дыхательных путей и стали пытаться спустить пациента вниз своими силами. К счастью, к этому моменту на место прибыли пожарные и помогли с транспортировкой. Священнослужитель в это время читал молитвы.

Все хорошо, что хорошо кончается. По данным издания, мужчина восстановился и уже вернулся к себе на родину.

”Человек сам виноват, что не смог оценить своих возможностей”, — сказала журналисту седовласая билетерша смотровой площадки.

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