В последние лет 10-15 у многих ведущих эстонских политиков наблюдаются проблемы со здоровьем. В лечении, в том числе и стационарном, нуждались Март Лаар, Эдгар Сависаар, Тоомас Хендрик Ильвес, а недавно — и Сийм Каллас.

Больше всего здоровье подводило бывшего главу центристов и экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара. Он на протяжении многих лет страдает повышенным давлением и связанными с этим проблемами.

22 сентября 2003 года Эдгар Сависаар, будучи мэром столицы, попал в больницу с инфарктом. Его лечили тогда в тартуской клинике Маарьямыйза, после чего он продолжил восстанавливаться в пярнуском санатории.

19 апреля 2015 года он ездил в Хельсинки читать лекцию для Финско-эстонской торговой ассоциации. После выступления Сависаар отказался от торжественного ужина и отправился в посольство. От врачебной помощи тогда отказался — счел свое состояние некритическим.

В августе того же года политик отправился в Китай, где вместо встречи с премьер-министром загремел в больницу. Занимавший тогда должность министра экономики Сависаар летел из Шанхая в Пекин и потерял в самолете сознание. Из-за этого встречу к премьер-министром Китая пришлось отложить и доставить Сависаара в больницу.

В ноябре 2012 года в Пярнумаа на обеде, на котором присутствовали лидеры общественного мнения, ему стало слегка нездоровиться. Кадри Симсон тогда рассказала радионовостям ERR, что под конец речи у Сависаара резко упало давление.

Ампутация ноги и скандал со взятками

19 марта 2015 года Сависаар после путешествия в Тайланд попал в интенсив клиники Тартуского университета в очень тяжелом состоянии. 23 марта его прооперировали — ампутировали правую ногу выше колена. По словам врачей, у него в организме нашли стрептококк, который повредил ткани настолько, что ампутации было не избежать.

Друг Сависаара, глава Йыгеваской больницы Пеэп Пыддер сказал 30 марта Delfi, что политик идет на поправку, через пару недель, вероятно, ногу осмотрит мастер по протезам, и скорее всего к началу августа мэр вернется к работе. ”Уже сидит на краешке кровати и смотрит телевизор, ему невероятно скучно и уже хочется домой — как и любому пациенту”, — проведал тогда Пыддер, добавив, что Сависаар скучает по Хундисильма — переживает из-за повседневных дел.

18 мая Сависаара доставили из Тарту в Ида-таллиннскую центральную больницу, а 18 июня он наконец выписался. В связи с восстановительным лечением в 2015 году традиционного костра на хуторе Хундисильма по случаю Иванова дня не было. Там были произведены некоторые работы: расширили дверные проемы, например, чтобы политик мог в них проехать на инвалидной коляске.

В сентябре 2015 года экс-мэр оказался в больнице в предынфарктном состоянии. Один из его сосудов был сужен до критического состояния (90%), и в Ида-таллиннской центральной больнице ему провели зондирование сердца. Все это случилось на следующий день после того, как КаПо обыскала его дом, чтобы найти доказательства получения взяток.

Благодаря MTÜ Jalg Alla в ноябре прошлого года Сависаар получил новую бионическую ногу, и запостил в Facebook фото, где он стоит на двух ногах.

Внезапный инсульт

У бывшего премьер-министра и экс-министра обороны Марта Лаара 18 февраля 2012 года внезапно случился инсульт, от которого он физически до сих пор не восстановился. Тогда Лаар вместе с супругой гостили у знакомых в Пельгулинне. В компании был врач, и он смог быстро передать информацию прибывшим на место сотрудникам скорой помощи. Лаар был доставлен в Северо-эстонскую региональную больницу. Вызову была присуждена повышенная степень важности — С. На следующий день Delfi написал, что постинфарктное состояние Лаара стабильно, он находится под наблюдением врачей и общается с семьей.

Осенью того же года Лаар поведал о случившемся в передаче ETV „Puutepunkt”. ”Я хорошо помню тот день до того момента, как меня отвезли в скорую. Инсульт случился внезапно: был хороший и спокойный день, никакого напряжения не было. Это и делает предупреждение затруднительным, так как никаких головных или других болей не было”, — рассказал тогда Лаар.

”К счастью, в этот момент я был в окружении друзей и супруги, врачи стали заниматься мною быстро. Иначе дело могло бы быть куда хуже: в этом вопросе важна скорость”, — добавил политик.

В больнице на Лаара одна за другой свалились болезни: воспаление легких и среднего уха. ”В конце концов все — как со старым авто: разок попадешь в починку — найдут все твои погрешности и починят. Теперь и я — полностью исправный вариант”, — сыронизировал Лаар.

На восстановительном лечении в Тарту Лаар прежде всего учился самостоятельно вставать и сидеть, а также делать первые шаги с опорой. Все происходит очень медленно.

”Выздоровление требует много силы воли и упорства. К счастью, в Тарту постоянно со мной были моя жена и мою дети, в компании все гораздо легче преодолеть”, — добавил политик.

Будучи председателем совета Eesti Pank, Лаар отошел от повседневной политики, но время от времени высказывает свое мнение в прессе и делится с однопартийцами мыслями и предложениями.

Операции Ильвеса и Калласа

В течение последнего месяца в помощи врачей Северо-эстонской региональной больницы нуждались экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес и бывший кандидат в президенты Сийм Каллас.

Незадолго до католического Рождества Ильвес написал у себя в Facebook, что восстанавливается после операции аневризмы брюшной аорты. ”Большое спасибо медсестрам и врачам Северо-эстонской региональной больницы, которые помогли мне вылечиться от аневризмы брюшной аорты. Благодаря вам операция прошла успешно, и восстановление было быстрым”, — написал Ильвес.

Delfi проконсультировался с сосудистым хирургом: по его словам, подобное расширение сосудов происходит быстро, и в случае позднего обнаружение опасно для жизни. Проявляется эта болезнь чаще в преклонном возрасте, а факторы риска — мужской пол, высокое давление и курение.

Это была не первая операция, которую перенес Ильвес. 2017 февраля 2012 года в Хельсинки провел операцию на левом плечевом суставе экс-президента специалист по артроскопии доктор Харри Хелиё. В ходе операции обнаружили также и разрыв сухожилия плечевого сустава, которое было восстановлено.

В конце прошлого года врачи обнаружили, что у Ильвеса — комплексное повреждение левого плечевого сустава. Консилиум врачей принял решение, что, поскольку в Эстонии артроскопическим методом такого рода комплексные повреждения не лечат, целесообразно провести операцию в Финляндии.

4 января текущего года в PERH был прооперирован также и вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас. Ему сделали операцию на сердце и кровеносные сосуды. ”Крайне неприятное чувство сдавленности в груди, которое я замечал прежде всего, когда физическая нагрузка была выше среднего, заставило меня проконсультироваться у врачей. Масштабное кардиоисследование показало, что в сосудах есть сужения. Дабы предотвратить инфаркт и прочие неприятности, врачи посоветовали провести операцию на сосудах. Большое спасибо врачам и всему персоналу PERH за профессиональную работу, дружелюбное и теплое отношение”, — написал Каллас у себя в Facebook.