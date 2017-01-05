В редакцию Eesti Ekspress зашел пакистанец Рехан Аллахвала, попросив опубликовать призыв: если у кого-то какая-то проблема в связи с мусульманами или исламом, пусть связывается с ним в Facebook и он поможет ее уладить.

Аллахвала — гуру социальных сетей, предприниматель и путешественник родом из Карачи, который посетил около 100 стран, пишет Eesti Ekspress. На своей родине он не особенно дружелюбен к власти, его даже считали иностранным агентом.

Впервые приехав в Эстонию осенью 2010 года, он услышал, что здесь можно учредить фирму за час и это стоит несколько десятков евро. Аллахвала и учредил предприятие, вложив туда, по его утверждению, 5000 евро. Но недавно пойдя в банк, он узнал, что не получит денег из фирмы. Пакистанец подозревает, что местный партнер по бизнесу обвел его вокруг пальца.

Аллахвала — фанат э-государства и по натуре либерал. Среди своих друзей в Facebook, которых у него около 5000, он проводит разные эксперименты. Например, он предлагал бесплатные ноутбуки или телефоны пакистанцам, которые смогут найти себе определенное количество друзей в Facebook с Запада. Тот, кто может это сделать, обладает хорошим умением убеждать и продавать, и это в настоящее время приличный капитал, считает Аллахвала.

Его следующий эксперимент — уменьшение исламофобии в Европе. "Отправляйте всех, у кого какая-то проблема с исламом, ко мне. Пусть задают свои вопросы, а не ругаются. Гарантирую, что их страхи отступят. Подтолкнул бы к диалогу. Это работает: диалогом нельзя никого застрелить. В жопу можно послать, но это нормально", — говорит Аллахвала.

По его мнению, у ислама очень плохой маркетинг, все боятся его. "На самом деле ИГИЛ представляет ислам настолько же, насколько крестоносцы — христианство", — говорит пакистанец.

Именно эту отфотошопленную фотографию Рехан просил поставить к статье, чтобы быть более провокационным: