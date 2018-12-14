У Валка проблемы: сотни латышей декларируют место жительства в Валга. Мэр видит спасение в эстонском алкотуризме

Как сообщает Maaleht, в письме муниципальные власти указывают на тот факт, что данная ситуация наносит ущерб городскому бюджету Валка, и самоуправлению с каждым годом все сложнее выполнять свои функции, так как при составлении бюджете не учитывается значительная часть жителей

Мэр Валка Вентс Армандс Крауклис заявил, что город уже не может остановить процесс, и считает, что единственное решение — дополнительная дотация. А вот источником финансирования, по его словам, могут стать жители Эстонии.

„Источник финансирования понятен — эстонцы оставляют в государственном бюджете Латвии десятки миллионов евро в Валка. Нам из этого была бы нужна лишь малая часть", — ссылается Крауклис на алкотуристов из Эстонии.

В 2011 году место жительство в эстонском Валга задекларировали 647 граждан Латвии. В 2016 году в Валга их было уже 1019, в 2017 — 1152, а к 2018 году их число достигло 1384, что составляет более 10% от жителей Валка.

В основном латыши едут в Эстонию на работу, а задекларировать место жительства на эстонской стороне для них выгодно с точки зрения уплаты налогов. Также некоторые эстонские пособия выше латвийских.