У таллиннской четвероклассницы был аппендицит. Школьный психолог отправила ее к психиатру ”с тяжелой депрессией”

В первые дни ноября прошлого года десятилетней ученице 4 класса элитной столичной школы стало плохо. ”Как она сама мне рассказала в тот же день, после урока физкультуры ей стало плохо. Это ее напугало, она в гардеробе оперлась головой о стенку и ждала, пока головокружение пройдет. Одноклассник побежал к классной за помощью, она пришла и отвела ребенка в кабинет врача, где в тот день никого не было”, — начала историю родитель.

Врач и психолог сидят в школе в одном кабинете. Несколько дней спустя, когда психолог была на работе, учительница направила ребенка к ней. Школьный психолог Анника Вау была новым человеком в коллективе: она начала работать в начале учебного года.

Психолог дала ребенку заполнить анкету, где в полях для ответов надо было поставить крестики. ”Дочка сказала, что один из вопросов был: ”Часто ли тебе бывает плохо (кружится голова, ощущение, что сейчас упадешь в обморок)?” Ребенок поставил крестик, мол, да, часто. Я спросила: ”Почему ты отметила ”часто”, если у тебя это было только раз в жизни?” Она ответила: ”Только что недавно было — значит, часто!” Далее в тесте спрашивается: ”Ты просыпаешься по ночам?” Ребенок опять поставил галочку, что да, просыпается. И пояснила, что порой ночью просыпается, смотрит по сторонам и опять засыпает. Далее спрашивается: ”Боишься ли ты громких звуков?” Ребенок опять ставит галочку, что боится. И это верно: у нее всегда был слух выше среднего”, — объяснила ситуацию мать. Ребенок подтвердил журналисту, что психолог показалась ей очень напряженной, закрыла дверь на замок и потребовала после прохождения теста, чтобы мама пришла в школу. Родитель пришла при первой же возможности.

”Поведение психолога с первого же момента было очень надменным и самоуверенным. Она сообщила, что ситуация с душевным здоровьем моего ребенка очень печальна, и ее необходимо как можно быстрее показать психиатру. Когда я спросила, как же так, она мне показала короткую анкету, заполненную ребенком. Я в этом не увидела ничего особо пугающего. Психолог пояснила, что приступы, будто бы сейчас упадешь в обморок, случаются обычно у людей значительно более старшего возраста, а не у таких молодых. Это означает, что у нее очень-очень большие проблемы с психическим здоровьем, она доведена до крайней границы депрессии”, — вспомнила мать разговор с психологом.

Когда у девочки через несколько недель был день рождения, родители заметили, что она побелела. Она пожаловалась на головокружение, странное самочувствие и несильную боль в животе. ”Мы списали это на пищевое отравление и возбуждение от праздника. Но потом, после праздника, ребенка начало в автомобиле тошнить, а ночью тошнило постоянно, также ужасно болел живот”. Поехали в приемный покой, и там выяснилось: аппендицит. В тот же день девочку направили на операцию. ”Доктор потом сказала, что состояние уже было очень плохое, воспаление в скрытом виде в организме имелось уже некоторое время, и выражалось оно в плохом самочувствии, усталости, головокружении, а в итоге — в плохом настроении”.

Ребенка прооперировали, она выздоровела и вернулась в школу.

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