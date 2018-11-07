У пыхья-таллиннской молодежи появилась возможность получить бесплатные фрукты

Проект, направленный на популяризацию здорового питания, запустили районная управа Пыхья-Таллинна и предприятие AS Bambona, специализирующееся на торговле фруктами и овощами.

”Наш фруктово-овощной проект работает уже около двух месяцев, посетители молодежного и социального центров приняли его на ура. Проект направлен именно на молодежь. Его цель — научить азам здорового питания и предложить овощи и фрукты тем ребятам, у которых дома такая возможность отсутствует”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Идея проекта почерпнута из кампаний, организованных за рубежом известным популяризатором здорового питания Джейми Оливером. После школы дети приходят в социальный центр или в центр молодежи, чтобы отдохнуть, пообщаться, поиграть и сделать уроки. И здесь им предоставляется возможность восстановить силы, съев полный витаминов фрукт.

Исследования показывают, что хотя бы один раз в день употребляют фрукты в пищу всего 37% молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет. С овощами картина еще более печальная. Правила здорового питания предусматривают ежедневное употребление в пищу менее трех стограммовых порций овощей и двух порций фруктов.

Сейчас в пыхья-таллиннских социальном и молодежном центрах ребята с удовольствием едят бесплатные фрукты, но овощи пока уступают им в популярности. Но, например, в молодежном центре района созданы условия для того, чтобы молодые люди могли сами приготовить из овощей вкусные и полезные блюда.