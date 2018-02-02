"У птиц вывернуты когти и сломаны клювы": Zoo Planet обвиняют в неподобающем содержании животных

Бывшая работница Zoo Planet в торговом центре Mustika keskus Алена Косова утверждает, что была вынуждена уволиться из зоомагазина по той причине, что там некоторые животные находятся буквально при смерти. У птиц вывернутые когти и сломанные клювы, половина из привезенных морских свинок умерли, многие из них лежат на спинах от недомогания. Руководство Zoo Planet уверяет, что все это клевета, и намерено обратиться в суд. Корреспонденты Delfi посетили магазин Zoo Planet два раза: сначала как обычные покупатели, затем официально, в качестве журналистов.

Алена Косова уволилась из магазина Zoo Planet, который расположен в торговом центре Mustika keskus, два месяца назад. Как поясняет Алена, она больше не могла выдерживать психологическую нагрузку, которая царит в магазине.

”Сейчас я периодически захожу в этот магазин купить еду для своих домашних питомцев и подкормить ныне живущих там животных, но каждый раз, заходя туда, боюсь снова увидеть пустые кормушки, вывернутые когти и сломанные клювы у птиц, лежащих на спинах от недомогания морских свинок и крошечных, слишком рано оторванных от матери, крольчат”, — говорит женщина.

Больше всего расстраивает Алену отношение к животным заведующей магазина и хозяйки сетей Kika и Zoo Planet: ”От нее исходят постоянные жалобы на перерасход корма, хотя работники записывают самый минимум самых дешевых кормов”.

По словам бывшей работницы Zoo Planet, начальство запретило списание корма, а сено для грызунов перестали привозить, работники одну маленькую пачку распределяют на всех, никаких витаминов. ”Попугаи нимфы истощены. В одном вольере сидит восемь ожереловых попугаев и пять нимф, на которых в день выделена половина маленькой кормушки самого однообразного и дешевого корма. Ожереловые попугаи борются за еду, и нимфам достаются только упавшие на пол крохи”, — рассказывает Алена.

Женщина добавляет, что медицинская помощь оказывается минимальная. По ее словам, если у животного что-то воспалено, то чаще всего работники используют ромашковый чай, за исключением тех случаев, когда кто-то из работников приносит что-то из дома — мазь с антибиотиком, капли и т.д.

Фотографии, сделанные Аленой Косовой.

”Деньги из кассы даже на витамины животным под строгим запретом, не считая тех моментов, когда животные буквально при смерти. Так, из 40 привезенных морских свинок, которые были слишком маленькими и еще не в состоянии жить самостоятельно, осталась только половина, остальные умерли”, — говорит женщина.

”Борясь несколько дней за жизнь золотистого хомяка с выцарапанными глазами, я как-то пришла на работу, а он лежал на боку, но дышал и немного двигался. Я сказала об этом заведующей, на что она холодно ответила, чтобы я отнесла его в морозильную камеру, в которой стоит целая коробка с трупами животных для змей и рыб. То же самое она ответила на вопрос, что делать с родившимися у хомячихи детенышами. Их было несколько штук, все были живыми, и всех заведующая велела заморозить, — рассказывает бывшая работница зоомагазина. — Персонал отказался выполнять ее указание, решив хотя бы попытаться выходить малышей: кормили из пипетки, держали под лампами накаливания, но все же хомячки скончались, что вызвало у заведующей возмущение, якобы из-за девушек хомячки умерли мучительной смертью”.

Как уверяет Алена, двенадцатилетние попугаи ара живут в небольшом вольере, кишащем тараканами, а их деревянный дом, который они сгрызли чуть ли не полгода назад — единственное место, где они могут спрятаться — никто и не собирается менять.

”После того, как умер хамелеон, приходили посетители и спрашивали, куда он делся, работники отвечали, что его купили. На самом деле его не кормили несколько дней и просто заморили голодом. Для него закончились черви, а заведующая не покупала новых, даже после предупреждений. Рыба со сломанным хвостом уже несколько дней упирается головой в дно аквариума. Животные без лап — нормальное явление в этом магазине. Я сама купила там кролика с гноящимся раздутым глазом, просто для того, чтобы помочь, и потому, что знаю, какая участь ждет этого кролика, если его никто не заберет. Долго лечили, сделали операцию и теперь у него все хорошо”.

Алена говорит, что владелицу сети магазинов Zoo Planet и Kika Яаниту Яанушкайте-Плунге боятся все работники. ”Также должна отметить, что в магазинах Kika отношение к животным немного лучше. по крайней мере, животные всегда сыты и им даются витамины”, — отмечает Алена Косова.

После того, как Алена обратилась в редакцию Delfi, корреспонденты портала посетили магазин два раза. Первый раз в качестве обычных клиентов 26 января, во второй раз — 1 февраля — в качестве журналистов по приглашению руководства.

Исправленные недочеты

Руководитель отдела розничной торговли OÜ Zoo Planet Ксения Герман признает, что периодически в департамент поступают жалобы на магазин. ”Мы открыты всегда, поэтому с проверками из Ветеринарно-пищевого департамента к нам приходят”, — говорит Герман, которая отмечает, что о проверках никогда не предупреждают заранее.



В пятницу, 26 января у всех животных было достаточно еды в мисках, вода тоже была. При смерти никого не было. Правда, один попугай ара вызвал подозрение — он сидел с поджатой лапой и трясся. Клетка выглядела хорошо, но в некоторых местах деревянные внутренние перегородки были прогрызены, а также было сломано одно из железных оснований. Во время второго посещения магазина эти небольшие недочеты были устранены.

Как во время первого, так и во время второго посещения остальные попугаи выглядели хорошо, у всех были миски с едой. Во время первого посещения магазина бросилось в глаза, что в одной клетке сидели два вида попугаев — по всей видимости, нимфы и ожереловые. Нимфы сидели на полу. Когда мы пришли в магазин во второй раз, эти виды попугаев уже были рассажены по разным клеткам. Кролики, морские свинки, хомяки как в первый, так и во второй раз были активными.

Фотографии, сделанные корреспондентом Delfi во время первого визита.

Как заверила Delfi руководитель отдела розничной торговли OÜ Zoo Planet Ксения Герман, в их магазинах все клетки, в которых находятся животные, спроектированы в соответствии с требованиями Ветеринарно-пищевого департамента. Она добавляет, что все размеры клеток должны соответствовать тому количеству животных, которые в них содержатся. Каждый день в магазине работают четыре сотрудника, которые следят за животными и обслуживают клиентов.

”О проверках заранее нас не предупреждают. Но если в департамент поступают жалобы, то на них всегда реагируют. Мы же для проверок открыты всегда”, — заверяет Герман. По ее словам, работники магазина каждое утро чистят аквариумы и кормят рыб.

Ксения также показывает стеклянную комнату, в которой живет обычная кошка. Магазин сотрудничает с нарвским приютом для домашних животных и подыскивает кошкам новых хозяев. ”Для кошек мы нашли уже 26 новых хозяев”, — рассказывает заведующая Zoo Planet. ”Что касается данной ситуации с жалобой на наш магазин, то у нас есть информация, что данная кампания организована нашими конкурентами”, — заверяет Ксения.

Одна из действующих работниц Zoo Planet Екатерина рассказала Delfi, что с Аленой она проработала несколько месяцев. ”Когда она здесь работала, то от нее никаких упреков, касаемо животных, не было. Если почитать то, о чем она пишет, то можно подумать, что здесь пытки и концлагерь. Но если бы это было так, то люди бы это видели. Мы в шоке”, — делится впечатлениями Екатерина, которая предполагает, что Алена могла на что-то обидеться и обратиться в прессу.

На вопрос, есть ли у магазина проблемы с Союзом защиты животных, Ксения Герман заверяет: ”На данный момент нет. Мы вам показываем, что клетки и аквариумы в магазинах соответствуют необходимым по закону требованиям”.

Союз защиты животных обеспокоен происходящим в зоомагазинах

Руководитель Таллиннского региона Союза защиты животных Кристина Кряквина говорит, что союз обеспокоен тем, что происходящим в зоомагазинах. ”Мы не раз наведывались в сеть магазинов Zoo Planet, но на наши замечания продавцы реагируют очень агрессивно и в итоге ничего не меняется, им плевать. Союз защиты животных их неоднократно предупреждал и указывал на недостатки, а также на больных животных. В итоге животных уносили в другую комнату, как говорится с глаз долой, а что потом делали с этими животными, нам неизвестно".

По ее словам, поступает все больше жалоб по поводу того, как содержатся животные и в других зоомагазинах. ”Не соблюдаются даже элементарные правила содержания, такие как наличие чистой воды, порой продавцы вообще забывают налить воду животному. Касаемо внешнего вида животных нам тоже поступает очень много жалоб — некоторые животные выглядят очень неухоженно, хотя внешность играет большую роль при покупке питомца, — замечает зоозащитница. — Также поступает много жалоб о том, что питомцы больны или с дефектами, у некоторых состояние очень плачевное”.

Кряквина поясняет, что одной из причин этих проблем является постоянная текучка обслуживающего персонала и их недостаточное обучение. ”Многие продавцы понятия не имеют о том, как ухаживать за конкретным животным, у них мало знаний о том, как животное себя ведет и в чем оно нуждается. Мы сталкивались даже с тем, что продавец не знает, с каким видом животного он имеет дело. Это больше касается птиц и других экзотических животных, потому как отличить зайчика от хомячка они все-таки умеют”, — иронизирует Кряквина.

Зоозащитница признает, что перед зоомагазинами они бессильны, но прогресс в борьбе за условия содержания животных все же есть. ”Все больше людей замечают то, что происходит в зоомагазинах. Они не остаются равнодушными и дают нам знать об этом. Мы в свою очередь проверяем. В конце концов такой прессинг надоест и, возможно, ситуация будет меняться в лучшую сторону”, — выражает надежду Кристина Кряквина.

Яанита Яанушкайте-Плунге, владелица KIKA Group, в которую входит сеть магазинов Zoo Planet, отмечает, что фирма действует уже 26 лет. "На протяжении всего этого времени мы следовали установленным законом стандартам по содержанию животных и сотрудничали с профессиональными ветеринарами, — заверяет Яанушкайте-Плунге. — Все наши работники проходят строгий процесс отбора, целью которого является обеспечить обусловленное характером работника дружелюбное отношение к животным и следование нашим высоким стандартам обслуживания клиентов. Принимая во внимание вышесказанное, нас не удивляет, что государственные учреждения, которые регулярно нас инспектируют, не выявили ни одного нарушения".

"Наблюдая за тем, как личная спекуляция перерастает в клеветническую кампанию, мы рассматриваем возможность обращения в суд против нашего бывшего работника, который злонамеренно и публично оклеветал нашу фирму и нанес ущерб нашему имиджу", — заявляет владелица KIKA Group.