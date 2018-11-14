У парка Паэ в Ласнамяэ построят спортивный центр

Цель установки права застройки на этот участок — создание на краю парка Паэ спортивного центра, предназначенного для игр с мячом. Победитель тендера — OÜ Soe, обладающее теперь правом застройки на 50 лет — должен будет построить здание центра и подсобные сооружения, в том числе подъездные пути, тротуары, автостоянки, уличное освещение, техносети и другие сооружения.

Центр должен быть готов к концу 2022 года. Предназначен он не только для любителей этих видов спорта, но и профессионалов.

Площадь участка под застройку — 7 144 квадратных метра.