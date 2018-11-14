У парка Паэ в Ласнамяэ построят спортивный центр
Таллинская городская управа утвердила результаты тендера на установку права застройки участка по улице Паэпарги, 11, сообщает Раэпресс.
Таллинская городская управа утвердила результаты тендера на установку права застройки участка по улице Паэпарги, 11, сообщает Раэпресс.
Цель установки права застройки на этот участок — создание на краю парка Паэ спортивного центра, предназначенного для игр с мячом. Победитель тендера — OÜ Soe, обладающее теперь правом застройки на 50 лет — должен будет построить здание центра и подсобные сооружения, в том числе подъездные пути, тротуары, автостоянки, уличное освещение, техносети и другие сооружения.
Центр должен быть готов к концу 2022 года. Предназначен он не только для любителей этих видов спорта, но и профессионалов.
Площадь участка под застройку — 7 144 квадратных метра.
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