14.11.2018, 18:10

У парка Паэ в Ласнамяэ построят спортивный центр


rus.delfi.ee
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У парка Паэ в Ласнамяэ построят спортивный центр
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Таллинская городская управа утвердила результаты тендера на установку права застройки участка по улице Паэпарги, 11, сообщает Раэпресс.

Цель установки права застройки на этот участок — создание на краю парка Паэ спортивного центра, предназначенного для игр с мячом. Победитель тендера — OÜ Soe, обладающее теперь правом застройки на 50 лет — должен будет построить здание центра и подсобные сооружения, в том числе подъездные пути, тротуары, автостоянки, уличное освещение, техносети и другие сооружения.

Центр должен быть готов к концу 2022 года. Предназначен он не только для любителей этих видов спорта, но и профессионалов.

Площадь участка под застройку — 7 144 квадратных метра.

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