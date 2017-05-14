14.05.2017, 13:11

У ожидающих трансплантации жителей Эстонии появилась возможность быстрее получить нужный орган

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ГРАФИК
rus.delfi.ee
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У ожидающих трансплантации жителей Эстонии появилась возможность быстрее получить нужный орган
Põhjamaade elundisiirdamissüsteemiga liitumuseks pidid Tartu ülikooli kliinikumi arstid oma oskusi palju aastaid tõestama.Hendrik Osula

Центр трансплантологии Клиники Тартуского университета был принят в организацию Scandiatransplant, объединяющую центры трансплантологии органов стран Скандинавии, пишет Eesti Päevaleht.

Это означает, что ожидающие в очереди на пересадку жители Эстонии могут получить необходимый орган быстрее.

По словам директора тартуского центра трансплантологии Вирге Палл, в Эстонии насчитывается всего 1,3 млн жителей и для чуть менее полусотни нуждающихся в пересадке людей в год крайне сложно найти подходящий орган. Прежде всего, без помощи могут остаться дети, ожидающие повторной пересадки пациенты и пациенты с быстро развившейся недостаточностью органа. Присоединение Эстонии к общескандинавскому центру поможет существенно улучшить ситуацию, поскольку во входящих в организацию странах (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания) проживает в общей сложности 27 млн человек.

Graafika: Aili Väronen

Ежегодно в Эстонии (средний показатель за последние десять лет) около 29 человек становятся донорами органов. Каждый год примерно четыре их них живые (отдают почку близкому человеку) и примерно 25 тех, кто сам при жизни или чьи родственники после его смерти согласились на удаление органов с целью пересадки.

История эстонской трансплантологии берет свое начало с 20 декабря 1968 года, когда под руководством профессора Артура Линкберга в Маарьямыйзаской больнице пациенту впервые была пересажена донорская почка.

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