У ожидающих трансплантации жителей Эстонии появилась возможность быстрее получить нужный орган

Центр трансплантологии Клиники Тартуского университета был принят в организацию Scandiatransplant, объединяющую центры трансплантологии органов стран Скандинавии, пишет Eesti Päevaleht.

Это означает, что ожидающие в очереди на пересадку жители Эстонии могут получить необходимый орган быстрее.

По словам директора тартуского центра трансплантологии Вирге Палл, в Эстонии насчитывается всего 1,3 млн жителей и для чуть менее полусотни нуждающихся в пересадке людей в год крайне сложно найти подходящий орган. Прежде всего, без помощи могут остаться дети, ожидающие повторной пересадки пациенты и пациенты с быстро развившейся недостаточностью органа. Присоединение Эстонии к общескандинавскому центру поможет существенно улучшить ситуацию, поскольку во входящих в организацию странах (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания) проживает в общей сложности 27 млн человек.

Graafika: Aili Väronen

Ежегодно в Эстонии (средний показатель за последние десять лет) около 29 человек становятся донорами органов. Каждый год примерно четыре их них живые (отдают почку близкому человеку) и примерно 25 тех, кто сам при жизни или чьи родственники после его смерти согласились на удаление органов с целью пересадки.

История эстонской трансплантологии берет свое начало с 20 декабря 1968 года, когда под руководством профессора Артура Линкберга в Маарьямыйзаской больнице пациенту впервые была пересажена донорская почка.