По словам вице-мэра Калле Кландорфа, относительно ремонта дорог считаются с управами частей города, а не с официальным исследованием.

Таллиннский коммунальный департамент каждый год заказывает у госпредприятия Teede Tehnokeskus AS исследование состояния дорожного покрытия, чтобы получить представление о находящихся в самом плохом состоянии отрезках дорог в столице, которые нуждаются в ремонте в первую очередь, пишет Eesti Päevaleht. В последние два года их было в общей сложности 56. Но в объяснительных таллиннских городских бюджетов, где отмечают, какие дороги собираются ремонтировать, можно найти только отдельные отмеченные в исследовании улицы.

А у вице-мэра Калле Кландорфа, в сферу управления которого входит Таллиннский коммунальный департамент, свой план на ремонт дорог. "То, что эти писаки там пишут, нас не интересует. У нас своя система", — сообщил он Eesti Päevaleht.

По словам Кландорфа, на практике это означает, что он вместе с коммунальным департаментом каждую осень обходит все управы частей города и выслушивает там пожелания, какие дороги следует в первую очередь отремонтировать и какие выбоины залатать. "Они ближе к людям, чем чиновник какого-то министерства (Teede Tehnokeskus AS принадлежит Министерству экономики и коммуникаций — прим. ред.)", — пояснил Кландорф и отметил, что их цель в том, чтобы считаться с желанием местного жителя.

Ориентировочная стоимость рекомендованных в исследовании Teede Tehnokeskus AS 2016 года ремонтных работ составляет 21,9 млн евро. Из городского бюджета этого года для дорог и улиц запланировано 20,6 млн евро. Это означает, что даже если направить всю сумму на ремонт рекомендованных исследованием отрезков дорог, денег не хватило бы и другие важные сферы остались бы вовсе не покрыты. Например, безопасность движения, на которую Таллинн в этом году тоже потратит миллионы. Закончат несколько велосипедно-пешеходных дорожек, продолжат сооружение асфальтовых дорожных порогов, обновят несущие конструкции дорожных знаков, светофоров и указателей и установят светофорные системы и уличное освещение.

Общие результаты

Заместитель руководителя Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллик сказал, что только из таллиннского бюджета невозможно обеспечить выполнение обязанности строительства и обслуживания всей уличной сети за несколько лет. "К сожалению, сейчас нет правовой регуляции относительно выделения средств на содержание муниципальных дорог из государственного бюджета", — сказал он. По его словам, представленные в исследовании Teede Tehnokeskus AS результаты — общие, и дают им только ориентиры и представление для улучшения состояния дорог.

Руководитель отдела развития и исследований Teede Tehnokeskus AS Марек Труу признал, что город не может один в один перенести их рекомендации в свой бюджет. "Если исследование показывает, что нужен колейный ремонт, но в то же время город планирует через два года сделать в том районе больший ремонт, в ходе которого все равно придется менять покрытие, нет смысла перед этим делать меньший ремонт", — пояснил он и подчеркнул, что их исследование исходит из состояния дорожного покрытия. "Город должен рассматривать наше исследование в свете всей остальной информации", — сказал Труу. Сколько стоит исследование, цель которого остается неясной, Eesti Päevaleht не сообщили.