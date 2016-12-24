В конце декабря Эстонию посетил посол Армении в Прибалтике Тигран Мкртчян, чья резиденция расположена в Вильнюсе. В рамках своего визита дипломат передал верительную грамоту президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, встретился с министром культуры Индреком Сааром и министром обороны Маргусом Цахкна. В планах — обсудить сферу образования с министром образования и науки Майлис Репс, а также с ректором Тартуского университета Волли Калму.

Корреспондент Delfi побеседовала с послом о самых важных и актуальных вопросах, касающихся взаимоотношений Эстонии и Армении.

- Господин Мкртчян, ваша резиденция расположена в Вильнюсе. А в Эстонии вы ранее бывали, или это первый ваш визит к нам?

- Это мое первое посещение Эстонии в этом качестве. До этого я, к сожалению, смог побывать всего лишь один раз и провести два дня в кругу своих друзей.

- И как вам?

- Та атмосфера дружеской теплоты и августовского солнца сейчас приумножилась новыми приятными ощущениями, новыми знакомствами.

Потенциал и добрые традиции

- Я когда училась в университете — в Таллинне, ездила в Ереван на полгода учиться в качестве студентки по обмену. Основная цель подобных программ обмена — налаживание различного рода связей между государствами. Насколько вообще крепки связи между ЕС и Закавказьем в целом и Эстонией и Арменией в частности? В чем они выражаются?

- Несмотря на географическое расстояние между нашими стран, между народами всегда были и есть очень теплые и дружеские отношения, основанные на искренней симпатии и взаимном уважении между гражданами. Как говорится — простые человеческие отношения.

Естественно, они существенно подкрепляются и расширяются благодаря различным контактам, в том числе и на уровне студенчества. Вообще, у нас существуют добрые традиции в сфере образования, и не только по линии университетов и институтов.

Наша Дипломатическая академия, кстати, была основана по примеру эстонской. Главный спонсор нашей академии, одновременно с нашим правительством, является Европейский союз. А один из главных консультантов из ЕС — как раз из Эстонии.

Кроме того, в Эстонской дипломатической школе есть два места для студентов из Армении.

Что касается сферы образования — тут имеется большой потенциал, который мы должны использовать. Этот вопрос я собираюсь обсудить на запланированной встрече с министром образования (Эстонии — прим. ред.). А с ректором Тартуского университета (Волли Калму — прим. ред.) будет также обсужден и вопрос дальнейшего развития контактов в данной сфере. Я думаю, что у нас есть еще незадействованный потенциал. Надо побольше изучить возможности.

- То есть в основном наши связи — в сфере образования и науки.

- Мы ведем активный диалог в Европейским союзом. Это одно из основных направлений нашей внешней политики. В настоящее время работаем над новым рамочным документом. Полагаем, что этот процесс — а мы уже провели шесть раундов переговоров — в ближайшем будущем завершится, и новое соглашение придаст дополнительный импульс развитию отношений также со странами членами ЕС, в том числе и с Эстонией.

В двустороннем плане мы также хотим активизировать обмены в области культуры. Можно организовать много интересного. В Латвии и в Литве мы уже реализуем некоторые совместные проекты. Уверен, что с тем же успехом, сделаем это и в Эстонии.

Говоря об экономике, следует отметить, что, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году товарооборот был значительно активнее — в несколько раз больше. Но, конечно же, потенциал намного больше, и надо его использовать, включая и информационные технологии. В этой области у нас есть много общего. Эстония в этом плане является хорошим образцом. У нас многие компании заинтересованы в эстонском опыте, а также в сотрудничестве с эстонскими коллегами.

Не за счет других

- Мне сейчас вспомнилось, как я объявила своим знакомым о решении уехать в Армению: многие удивились моему выбору или отнеслись с некоторым скептицизмом, мол, в основном все стремятся… в Италию, например. В более экономически, политически и социально благополучные страны. И добраться до Армении можно по большей части самолетом. Вопрос такой: как Армения собирается выходить дипломатическими путями из своего сложного географического положения?

- Сложный вопрос о сложных геополитических проблемах. Во-первых, мы стараемся иметь хорошие отношения и с Россией, конечно, и с ЕС, и с США, и с соседями, и с азиатскими, африканскими странами. Мы не строим отношения за счет разногласий между другими государствами. Мы пытаемся одновременно поддерживать наши дружеские, доверительные и хорошие отношения между разными государствами, и порой даже со странами, взаимоотношения между которыми не всегда гладки. Это философия нашей внешней политики. И это у нас получается. Я не вижу конфликта в том, что можно иметь стратегические союзнические отношения с РФ, и дружеские отношения и с ЕС, и с США.

- А какими отраслями производства Армения может быть более представлена в Европейской союзе?

- Я уже упоминал инфотехнологии. ИТ сейчас занимает очень высокое место в нашей экономике. Кроме того, конечно, есть и более традиционные отрасли: сельское хозяйство, легкая промышленность, например. Тут у нас — заметный прогресс. Также научные центры у нас есть, которые довольно-таки развиты.

В более широком плане, говоря о наших экономических возможностях, нашим партнерам мы предлагаем возможность использования преференций, которыми обладает армянская сторона в силу членства в Евразийском экономическом союзе и наличия льготного режима GSP+ в ЕС. В первом случае речь идет о рынке с населением в 180 миллионов человек, а во втором — в 500.

- Проект Евросоюза ”Восточное партнерство”. В чем его плюсы и минусы, какая выгода от него для Эстонии и для Армении? (Восточное партнерство — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией — прим. ред.)

- Уже более двух десятилетий мы проводим реформы, и с ними нам ЕС очень много помогал и продолжает помогать. И ”Восточное партнерство” в контексте реформ — достаточно хороший формат. Однако, как я подчеркнул в начале нашего разговора, мы двигаемся вперед не за счет других наших партнеров. То есть мы готовы продолжать сотрудничество с ЕС, но не забываем о других своих обязательствах, например, обязательства в Евразийском экономическом союзе. В конечном счете это направлено на достижение совпадающих целей.

Совместные усилия в этой области будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик, развитию взаимовыгодного и взаимодополняющего сотрудничества между странами и различными интеграционными объединениями, формированию общего пространства без разделительных линий на благо всех государств.

- А чего в целом Армения ждет от ЕС?

- ЕС помогает нам в построении демократического государства, в прогрессе наших реформ. Помогает он нам и в экономическом плане, например, присутствие европейских предпринимателей в Армении, и армянских — в ЕС. И, разумеется, people-to-people contact (различные связи между людьми — прим. ред.), а также облегчение, а в будущем — и либерализация визового режима. Наши общества живут в единой системе ценностей, коими являются гуманизм, права человека, христианство.

Про либералов и консерваторов

- Как следствие, тут возникает вопрос про общество и социальные веяния. Пообщавшись в Ереване с представителями молодого поколения, у меня сложилось впечатление, что общество в плане ценностных ориентиров стоит на распутье: с одной стороны, сильны традиционные ценности и жизненные ориентиры, с другой же набирают силу европейские веяния с их свободомыслием. Существует какая-то борьба в умах и сердцах людей между этими двумя направлениями. Вы согласны с этим утверждением?

- Я бы не поставил вопрос в таком виде. В Европе также есть две эти линии: консервативный и либеральный типы мышления. И сейчас во многих странах консерваторы стали очень сильны. Армения — демократическое государство, и там тоже много консерваторов, в том числе и среди молодежи. Я не думаю, что либерализм свойственен лишь Европейскому союзу. Он существует в разных странах наравне с консерватизмом.

- А что вообще в Армении люди думают об Эстонии и Прибалтике? По моему опыту, старшее поколение ностальгирует по советским временам и ассоциирует Эстонию с частью бывшего СССР. А молодое поколение считает, что мы — ”такая богатая Европа”!

- Насчет СССР — да. Люди считают, что это — один из самых развитых республик бывшего Советского Союза. Сейчас люди считают, что Эстония — это часть Европейского союза, где можно получить хорошее образование, где можно жить очень хорошо. Конечно, Эстония и Армения — это разные страны, в них живут разные народы у которых, как я уже сказал, много общего. У нас одинаково сильно развито уважение к старшему поколению, устоям семьи, мы также одинаково горячо любим свою страну, видим ее завтрашний день более благополучным через развитие экономики, гражданского общества и т.д.

С Литвой, кстати, у нас довольно богатая общая история. С 15 века у нас были отношения с литовцами! И когда мы отмечали 25-летние армянско-литовских дипломатических отношений, я на этом мероприятии отметил, что армянский полк участвовал в решающей Битве при Грюнвальде в 1410 году. (Грюнвальдская битва — решающее сражение ”Великой войны” 1409—1411 годов, происшедшее 15 июля 1410 года. Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена — прим. ред.). Это довольно показательный и символичный факт.

Россия, Турция, Сирия

- Господин Мкртчян, а как на Армению воздействуют нынешние отношения Турция — Россия?

- Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы российско-турецкие отношения были бы хорошими. Потому что за всю историю было так: когда отношения Россия — Турция ухудшались — это сказывалось и на нас.

- А в каких сферах наиболее выражены эти отношения?

- В экономическом плане они никак не могут выражаться, так как с Турцией у нас нет вообще никаких отношений! Дипломатических отношений нет, границы закрыты.

В прошлом году даже были случаи, когда турецкие вертолеты нарушали границу воздушного пространства Армении. В контексте того, что границу Армении охраняют и российские военнослужащие, это можно расценить и как провокацию. Если бы российские пограничники сбили бы эти вертолеты… трудно сказать, какая ситуация была бы сейчас.

- А убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре, по вашим оценкам, может сказаться на отношениях Россия-Турция-Армения?

- Сейчас еще рано анализировать. В 2007 году в центре Стамбула националистом был убит армянский журналист Грант Динк. Был убит в спину — по сути, такой же инцидент был. Вся мировая общественность тогда критиковала Турцию за то, что атмосфера там такая, что спокойно могут убить любого человека, даже посла. Почти десять лет прошло с убийства Динка: десятки арестованных, а убийство до сих пор не раскрыто. И, к сожалению, я сейчас не вижу никаких причин, чтобы быть оптимистом.

- Продвинемся немного вглубь географии: кризис в Сирии и на Ближнем Востоке. Что он значит для Армении? Как сказывается?

- Исторически практически во всех странах Ближнего Востока проживает много армян. До начала сирийского кризиса в одной лишь Сирии — больше 120 000. Чуть более 10 000 армян до сих остаются в Алеппо. А более 20 000 сирийских беженцев нашли убежище в Армении. Хотя мы — маленькое государство, и наши экономические возможности ограничены. В плане соотношения количества принятых из Сирии беженцев и собственного населения Армения — третья страна в Европе.

Но сирийских армян мы должны поддерживать.

Кстати, в уже четвертый год единственным диппредставительством в Алеппо является генконсульство Армении. Оно ни один день не прекращало своей работы.

Война как повод… вернуться

- Вопрос о культуре. С Арменией тесно связан наш эстонский режиссер, актер, рок-музыкант, композитор Пеэтер Волконски. Он часто — даже у нас в Эстонии — ходит в армянской национальной шапочке. Какие культурные связи имеются между двумя странами?

- Я совсем недавно приехал, но, разумеется, мы планируем быть активными и в культурном плане. Будем стремиться, чтоб наша культура и история была широко представлена в вашей стране, чтобы здесь выступали наши лучшие театры и оркестры. Почему бы и нет: здесь могли бы функционировать местные армянские творческие объединения.

- Ресторан армянской кухни пусть хороший откроют!

- Вот в Риге и в Вильнюсе они существуют! Надо, чтобы и тут был достойный! Вы правы: это — часть культуры. Я хочу подчеркнуть, что именно в плане культуры мы хотим быть особенно активны, потому что культурная дипломатия, пожалуй, самое лучшее средство для представления своего образа жизни и мышления другим. Взаимосвязи культурные очень важны.

- Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что все без исключения армяне любят Армению. Есть эстонцы, которые не любят Эстонию. Есть русские, которые не любят Россию. Но все армяне любят Армению! Я, конечно, быть может, утрирую, но заметно особое почтительное отношение к своей стране.

- Спасибо. Это так!

- Вам часто удается съездить домой?

- Нет. Я с июля работаю в Вильнюсе, и дома был всего лишь один раз — на конференции. А вообще, Армения — это единственная страна, куда во время конфликта люди возвращаются! Вот, например, в апреле когда Азербайджаном была развязана была ”четырехдневная война” против Нагорного Карабаха, так армяне со всех сторон света возвращались, чтобы встать на защиту своей родины.

- А вы у нас в Прибалтике скучаете по каким-то типично армянским вещам и явлениям? Чего вам тут не хватает?

- Погоды! И родственников и друзей. С друзьями мы там очень легко созваниваемся и встречаемся, а тут все надо планировать за неделю-две.

- Да! Мы вот именно так и делаем.

- А у нас нет такого. Можно просто заходить, даже без звонка. Но погода — самое главное, наверное.

- Мне помнится, что 2014 год я встречала в Ереване. Так там –19 было!

- Так сейчас тоже. Но там — солнце. А это влияет на все: на настроение, на мышление, на логику, на душевное состояние...

- Это интервью выйдет перед Новым годом. Пожелайте что-нибудь нашим читателям, пожалуйста.

- Желаю не только Эстонии, но и всему региону много счастья, мира, стабильности и процветания! Чтобы люди в новом году не беспокоились о завтрашнем дне и жили лучше. И побольше солнечных дней!