У нарвского Дома эстонского языка будет новый руководитель

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

"Мне очень жаль, что Кордончук решила покинуть пост. В плане работы никаких нареканий к ней не было. Наоборот, она хорошо справлялась со своими обязанностями. Но по семейным причинам Алена решила переехать в Таллинн. Надеюсь, что мы с ней продолжим сотрудничество в столице. Посмотрим, в каком именно виде. Хорошего человека все же не хочется терять ", — отметила Кяоссар.

"Еще в минувшую пятницу мы объявили конкурс на должность директора нарвского Дома эстонского языка. Сейчас ищем нового человека. Хотелось бы, чтобы он приступил к работе как можно быстрее. Но все же остаемся реалистами — скорее всего, это произойдет в первых числах января", — добавила Ирене Кяосаар.

Предыдущего руководителя нарвского Дома эстонского языка — Алену Кордончук, которая покинет пост в ноябре — также выбрали путем открытого конкурса.