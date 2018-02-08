У мэра Таллинна появился новый советник по прессе

В бюро мэра Таллинна приступает к работе в качестве советника по связям с общественностью журналистка Туули Кох, сообщает Raepress.

"Для меня открывается крайне любопытное поприще, — сказала Туули Кох. — Ведь до сих пор я, проработав в журналистике почти два десятилетия, чаще бывала по другую сторону "баррикад". Вселяет надежду то, что мэр Таави Аас и его команда приняли меня, что они заинтересованы во взгляде со стороны".

Туули Кох начала журналистскую карьеру в 1999 году в газете "Ээсти пяэвалехт", потом, в 2005-2017 годах, работала в газете "Постимеэс", вела телепередачи. Кох окончила Тартуский университет по специальности "журналистика".