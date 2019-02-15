”У меня трое детей, просто одного из них больше нет”. В церкви Олевисте состоится панихида по умершим детям

"У меня трое детей, просто одного из них больше нет с нами. У меня три года восемь месяцев и 11 дней был сын”, — говорит Лийви Лаос. Ее сын Расмус умер от рака. ”Каждый раз, когда я о нем говорю, начинаю плакать”.

”Это может показаться странным, что траур продолжается. Но все родители говорят, что траур никуда не уходит. Этим родителям это надо”, — говорит она о мероприятии.

На завтрашней панихиде будут зачитаны имена почти ста детей. Для многих семей эта служба стала традицией.