15.02.2019, 13:40
”У меня трое детей, просто одного из них больше нет”. В церкви Олевисте состоится панихида по умершим детям
Завтра в церкви Олевисте в четвертый раз состоится панихида по детям, которые ушли в мир иной, пишет Eesti Päevaleht.
Завтра в церкви Олевисте в четвертый раз состоится панихида по детям, которые ушли в мир иной, пишет Eesti Päevaleht.
"У меня трое детей, просто одного из них больше нет с нами. У меня три года восемь месяцев и 11 дней был сын”, — говорит Лийви Лаос. Ее сын Расмус умер от рака. ”Каждый раз, когда я о нем говорю, начинаю плакать”.
”Это может показаться странным, что траур продолжается. Но все родители говорят, что траур никуда не уходит. Этим родителям это надо”, — говорит она о мероприятии.
На завтрашней панихиде будут зачитаны имена почти ста детей. Для многих семей эта служба стала традицией.
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