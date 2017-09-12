У Мартина Репинского проблемы с соседями, козами и розами

Козы с фермы Мартина Репинского в Конью на прошлой неделе поели соседскую клумбу с розами — и шипы их не защитили.
Садоводы злятся, что инциденты с забредшей скотиной случаются регулярно, и нет даже извинений от фермера-политика, пишет "Северное побережье".
Сам Репинский, извиняясь, говорит, что более свободный выгул коз поддерживает экостатус его фермы, а кроме того — они сами по себе любопытные создания.
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