У критической отметки. Против вакцинации выступают в основном образованные таллиннцы

Ежегодно невакцинированными остаются в среднем три тысячи проживающих в Таллинне детей. Против прививок выступают, в основном, родители, имеющие высшее образование, пишет Eesti Päevaleht.

„60% невакцинированных детей проживает в Таллинне и Харьюмаа”, — говорит главный специалист отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здравоохранения Ирина Филиппова. По ее словам, в день к ней за аргументами ”за” и ”против” вакцинации обращаются в среднем четыре родителя. ”Часто интересуются чем-то конкретным или если уже опоздали с прививкой. На ответы таким родителям уходит много времени, но я понимаю, что от этих ответов зависит судьба конкретного ребенка, его здоровье”, — говорит Филиппова.

Несмотря на то, что согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доля получивших вакцину детей должна составлять 95%, в Эстонии она из года в год уменьшается на 1%. Так, в 2015 году этот показатель упал до 93,2%.

Graafik: Toom Tragel

В Эстонии детям делают прививки от 11 болезней. Все эти заболевания имеют тяжелое течение и при худшем сценарии могут привести к летальному исходу. Филиппова приводит пример, что если до введения вакцины против кори ежегодно фиксировалось до 23 000 случаев заболевания, то сейчас встречаются лишь единичные эпизоды.

По словам семейного врача Кармен Йоллер, критическое количество вакцинированных детей составляет 90-95%. И Эстония сейчас как раз находится на этом критическом рубеже. Примечательно и то, что, по данным Департамента здоровья, 60% невакцинированных детей проживает в Харьюмаа и Таллинне. Доктор отмечает, что если не получившие вакцину дети проживают в одном регионе, то вспыхивают маленькие эпидемии. ”Дети заболевают, и могут заболеть и те, кто вакцинирован. Прививка никогда не даст 100% защиты. Если вируса слишком много, то маленький организм не выдерживает, даже если ребенок вакцинирован”, — говорит Йоллер. Иными словам, если количество непривитых детей переступит критическую черту, то они подвергнут опасности и тех, чьи родители позаботились о том, чтобы защитить их здоровье и здоровье окружающих.

На сто лет назад

”Если мы не будем делать прививки, то вернемся на сто лет назад. Наши родители были бы очень рады, если бы они располагали вакцинами”, — уверена она.

По словам Филипповой, согласно, проведенному в 2008 году международному исследованию, более скептично к прививкам относятся именно родители с высшим образованием. Специалист разделяют обращающихся к ней родителей на три категории: на тех, кто доверяют государству и врачам; на противников вакцинации, которых редко когда удается переубедить и на находящихся в поиске ответов. По ее оценке, проживающие в сельской местности люди доверяют государству больше и менее подозрительны, чем жители столицы. Кроме того, причина столь неутешительной статистики по Таллинну и Харьюмаа кроется в том, что здесь зарегистрировано много народа, чье реальное место жительства находится за границей. Эти люди либо слишком поздно делают прививки, либо не делают вообще.

По словам Йоллер, образование не является непосредственной причиной и отражает, скорее, умение читать. ”Образованный человек читает больше аргументов ”за” и ”против”. Но переизбыток информации может стать препятствием”, — отмечает она.

В понедельник состоялся круглый стол по вопросам вакцинации, в котором приняли участие медики, политики, чиновники и производители лекарственных препаратов. По словам реформистки и члена парламентской социальной комиссии Лийны Керсна, вокруг данной темы практически разгорелась инфовойна, явный перевес в которой — на стороне противников прививок. ”Если ты попробуешь поискать в интернете документальный фильм о плюсах вакцинации, то не найдешь. Найдешь только о минусах”, — отметила она. ”Ежегодно количество непривитых детей увеличивается на 500. Среди нас около 8000 таких детей. Их родители должны отдавать себе отчет в том, что в случае отказа от вакцинации они в ответе и за других детей”, — подчеркнула Керсна.

Йоллер отмечает, что используемые в Эстонии вакцины не содержат тяжелых металлов, и советует людям в случае возникновения вопросов непременно обращаться к своему семейному врачу.

Praxis: В Эстонии имеются региональные различия в вакцинации

”Из проведенного недавно центром Praxis исследования выяснилось, что, начиная с 2011 года вакцинация детей последовательно снижалась, и в Эстонии имеются значительные региональные различия в вакцинации от кори, свинки и краснухи”, — сказала руководитель программы политики здоровья аналитического центра Praxis Юлла-Карин Нурм посредством пресс-релиза. ”Самые низкие показатели в Таллинне, Харьюмаа и Валгамаа, а наибольший спад произошел в Валгамаа, Ляэнемаа и Ярвамаа (3-4 %), в то же время количество охваченного вакцинацией населения в Йыгевамаа по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Региональные различия указывают на то, что действия и отношение работника здравоохранения играют важную роль в вакцинации”, — признала Нурм.

Согласно данным Департамента здравоохранения, имеются примеры того как два находящихся рядом семейных врача достигают совершенно различных результатов в уровне охвата населения вакцинацией. Можно предположить, что в одном из центров либо не рекомендуют вакцинацию в достаточной мере, либо отсутствует последовательное консультирование. ”Обычно в случае с вакцинацией массовые кампании не работают, здесь ключ находится у работника здравоохранения, имеющего достаточно времени и знаний, чтобы обсудить с родителем с глазу на глаз тему вакцинации. И если требуется, то неоднократно”, — сказала Нурм.

”Можно предположить, какими являются основные причины отказа от вакцинации, но поскольку в Эстонии основательных исследований среди населения не проводили, то хороших доказательств, к сожалению, нет. Таким образом мы не знаем того фокуса, куда направлять массовую кампанию”, — отметила специалист.

Нурм указала на то, что отношение врачей и сестер в повышении сознательности родителей и поведении имеет важное значение. ”Например, работники здравоохранения Швеции не оглашают достаточно отчетливо свое личное отношение, а говорят об основанных на доказательствах рекомендациях. В Эстонии бывают случаи, когда врачи, медсестры, акушерки выражают на тему вакцинации свое личное отношение, которое оказывает влияние на решение родителя. У каждого может быть личное мнение, его нельзя запретить, но по этическим соображениям его не следует выражать. Это важная тема, которой необходимо заниматься”, — сказала Нурм.

”В Эстонии растет процент отказа от вакцинации, особенно в части гепатита В, — отметила главный специалист отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здравоохранения Ирина Филиппова. — Многие родители сомневаются в эффективности вакцин и безопасности вакцины. Также многие родители находят, что их ребенок слишком мал для вакцинации”.