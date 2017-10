”У каждого есть цена, назови свою!” Найденным через Кыргемяэ девушкам предлагали до 2000 евро ”оклада”

В прессу обратились десятки человек, подтверждающих, что экс-мисс Эстонии и владелица промо-агенства Invidia Agency занималась сутенерстовом. Полиция начала по данному факту уголовное производство, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно имеющейся на данный момент информации, Кыргемяэ вербовала девочек за границу для занятия сексом. Она предлагала им принять участие в промо-конкурсе в США или Женеве с главным призом в 15 000 евро. По прибытию на место девушек ждали немолодые мужчины, которые заявляли прямо, что предполагают получить от них секс.

Среди прочих Кыргемяэ сводила девушек с 71-летним американским бизнесменом иранского происхождения Ираджем Зандом. На находящихся в распоряжении издания скриншотах видно, как Кыргемяэ склоняет одну молодую женщину пообедать с Зандом. Она говорит, что готова выслать машину, может сама присутствовать во время трапезы и что встреча не несет с собой никаких обязательств.

По имеющимся данным, Занд уже на протяжении многих лет предлагает красивым эстонским девушкам месячную зарплату в обмен на занятия сексом. По словам одной из девушек, на момент знакомства с ним ей было всего 13-14 лет. Когда ей исполнилось 18, мужчина вновь отыскал ее и сделал соответствующее предложение.

”Он предложил мне 1200 евро в месяц за то, чтобы, когда он находится в Эстонии, я была готова что-то сделать для него и спать с ним. Когда я отказала, он сказал, что мне не стоит быть такой стеснительной. В то время я получала 400 евро в месяц, это были большие деньги”, — описывает девушка. После очередного отказала Занд стал просить ее познакомить со своими подругами: ”Он открыл мой список друзей и ткнул пальцем на тех, с кем хочет познакомиться”. Девушка ответила, что не продает друзей, не чем общение с мужчиной прекратилось.

Девушки говорят, что многие из их окружения оказались втянуты в этот круг именно благодаря Лауре. Одной девочке даже предложили ежемесячный ”оклад” в 2000 евро. После отказа Занд заявил: ''Everyone has their price, name me yours!'' (”У каждого есть цена, назови свою!”). Когда своего мужчине получить все же не удалось, он стал отговаривать от обращения в полицию, поскольку у него там якобы есть знакомства на высшем уровне и дело замнут.

По данным издания, по данному факту к настоящему моменту возбуждено уголовное производство.