У Французского лицея появится спортивное здание

В четверг был заложен краеугольный камень спортивной пристройки Французского лицея в Таллинне, сообщает Раэпресс.

”Приготовления к строительству спортивного здания Французского лицея начались еще в 2007 году, когда был проведен архитектурный конкурс и собраны идеи застройки, — рассказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Реализация проекта, к сожалению, была отложена, однако в конце 2016 года было решено перезапустить проект и внести необходимые расходы в городской бюджет”.

Авторами архитектурного решения спортивного здания Французского лицея стали Тыну Лайгу, Койт Оялийв и Мари Рассь (QP Arhitektid OÜ). На основании победившей в ходе конкурса идеи в 2009 году была начата детальная планировка, после утверждения которой приступили к проектированию спортивного здания. В нем запланирован универсальный спортивный зал размером 18 на 32 м, зал для занятий аэробикой и тренажерный зал. Рядом разместятся мастерские для уроков труда и бытовые помещения.

Конкурс строительных поставок выиграло АО ”Nordlin Ehitus”. В соответствии с договором работы должны быть завершены к 15 августа 2018 года, их стоимость составит 3,3 миллиона евро.

Параллельно строительству будет осуществлена коррекция проекта — первоначальный проект не будет изменен, но обновится по части технического оснащения, также будет оценено, насколько используемые материалы соответствуют новейшим требованиям.