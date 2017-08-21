У Больших морских ворот появилась инфотабличка

Сегодня и. о. мэра Таллинна Таави Аас открыл на городской стене информационную табличку о Больших морских воротах, торжественно поставив точку в маркировке табличками с историческими сведениями всех восьми ворот средневекового Нижнего города, сообщает Раэпресс.

Как сообщил заведующий отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик, работа по маркировке ворот табличками заняла два года. Раньше имелась только краткая информация о Харьюских воротах, стены которых были маркированы, а остатки одной из предвратных башен прикрыты для экспонирования стеклом во время реконструкции площади Вабадузе (Свободы). Сейчас маркировку получили не сохранившиеся стены Вируских ворот, в ходе дальнейшей реконструкции объектов Старого города планируется дороги, ведущие к воротам, маркировать особым мощением. Значение ворот будет подчеркиваться трехмерными чертежами реконструкции, демонстрируемыми на информационных таблицах, и историческими картинками.

Как известно, в старину Таллинн делился на два города: Верхний (Вышгород или Тоомпеа), который был во власти дворян-феодалов, епископов и орденских рыцарей, и Нижний — город купцов и мастеровых, управлявшийся избранным ими Таллиннским магистратом. Оба города имели свои крепостные стены с башнями, причем особо были укреплены именно ворота.

В дальнейшем предполагается маркировать также ворота Вышгорода, не сохранившиеся в наземной части. Затем в программе инфотаблички о церквях города, о происхождении названий старинных улиц.