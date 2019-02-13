У Балтийского вокзала в Таллинне будет памятник только Яаку Йоале

Как сказал автор идеи, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд ERR, он пообщался с родственниками Яака Йоалы и Урмаса Отта. "Близкие Йоала дали свое согласие на то, чтобы запечатлеть память о музыканте таким образом, а родственники Урмаса Отта — нет. Желание близких в данном случае надо уважать", — сказал он.

На прошлой неделе идею создания памятника Яака Йоале поддержал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, который написал мэру Таави Аасу о том, что сделает предложение учесть инициативу горуправы Пыхья-Таллинна при проектировании площади у Балтийского вокзала и улицы Вана-Каламая.