У Балтийского вокзала в Таллинне будет памятник только Яаку Йоале

Идея установить рядом со зданием Балтийского вокзала в Таллинне монумент певцу Яаку Йоале и телеведущему Урмасу Отту получила поддержку лишь частично, так как родственники Отта отказались от затеи, передает rus.err.ee.
Как сказал автор идеи, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд ERR, он пообщался с родственниками Яака Йоалы и Урмаса Отта. "Близкие Йоала дали свое согласие на то, чтобы запечатлеть память о музыканте таким образом, а родственники Урмаса Отта — нет. Желание близких в данном случае надо уважать", — сказал он.
На прошлой неделе идею создания памятника Яака Йоале поддержал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, который написал мэру Таави Аасу о том, что сделает предложение учесть инициативу горуправы Пыхья-Таллинна при проектировании площади у Балтийского вокзала и улицы Вана-Каламая.
Раймонд Кальюлайд в апреле 2018 года обратился к Таллиннскому горсобранию с предложением установить на обновленном пространстве у Балтийского вокзала памятник двум знаменитым эстонцам. Монумент мог бы выглядеть как скамья, на которую Урмас Отт и Яак Йоала присели отдохнуть — похожий памятник есть, например в Тарту, где на скамейке сидят писатели Эдуард Вильде и Оскар Уайльд.