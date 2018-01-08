08.01.2018, 11:20

У АS Eesti Liinirongid сменился председатель правления

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rus.delfi.ee
EST
Balti jaam
Foto: Rauno Volmar

С 22 января 2018 года к работе в качестве председателя правления принадлежащего государству предприятия AS Eesti Liinirongid приступит Олле Тишлер, который был выбран советом предприятия из числа кандидатов, участвовавших в публичном конкурсе. В конкурсе приняло участие 37 кандидатов.

Олле Тишлер имеет продолжительный опыт руководства балтийским подразделением международного предприятия Oracle Baltics, сообщается в пресс-сообщении AS Eesti Liinirongid. Кроме того, он работал менеджером по продажам на предприятиях Novira Capital и IC Systems. Тишлер получил степень бакалавра в области международного бизнеса в Estonian Business School и степень магистра в University of Strathclyde Graduate School of Business.

Срочный договор нынешнего председателя правления AS Eesti Liinirongid Андруса Оссипа заканчивается 12 января 2018 года. Андрус Оссип принял решение не баллотироваться на новый срок.

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