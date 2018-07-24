У 40 учителей Кейлаской школы отсутствует квалификационное свидетельство

Проведенная Министерством образования в Кейлаской школе проверка показала, что у 40 учителей учебного заведения отсутствует квалификационное свидетельство.



Проверка была проведена в связи с тем, что переданная в частные руки в 2009 году школа в позапрошлом году снова вернулась под контроль местных властей, сообщил портал ERR Uudised.

Как пояснила замглавы аттестационного отдела министерства Хилле Воолайд, проблема возникла из-за измененного в 2013 году постановления, устанавливающего квалификационные требования к учителям. Постановление ввело новые требования, но при этом сохранило действие требований из старого постановления в отношении тех учителей, которые работали в этом качестве в момент вступления изменений в силу.

"Надо было проверить, работал ли учитель в школе в момент вступления постановления в силу, а если работал, то соответствовала ли его квалификация требованиям предыдущего постановления. При проверке квалификации надо было также удостовериться, есть у учителя подготовка по преподаваемому им предмету или теме, то есть, к примеру, проверить, работал ли учитель математики в сфере математики", — сказала Воолайд.