24.07.2018, 18:00

У 40 учителей Кейлаской школы отсутствует квалификационное свидетельство


rus.delfi.ee
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Keila lugu
Keila luguFoto: Andres Putting

Проведенная Министерством образования в Кейлаской школе проверка показала, что у 40 учителей учебного заведения отсутствует квалификационное свидетельство.


Проверка была проведена в связи с тем, что переданная в частные руки в 2009 году школа в позапрошлом году снова вернулась под контроль местных властей, сообщил портал ERR Uudised.

Как пояснила замглавы аттестационного отдела министерства Хилле Воолайд, проблема возникла из-за измененного в 2013 году постановления, устанавливающего квалификационные требования к учителям. Постановление ввело новые требования, но при этом сохранило действие требований из старого постановления в отношении тех учителей, которые работали в этом качестве в момент вступления изменений в силу.

"Надо было проверить, работал ли учитель в школе в момент вступления постановления в силу, а если работал, то соответствовала ли его квалификация требованиям предыдущего постановления. При проверке квалификации надо было также удостовериться, есть у учителя подготовка по преподаваемому им предмету или теме, то есть, к примеру, проверить, работал ли учитель математики в сфере математики", — сказала Воолайд.

По словам директора Кейлаской школы Майта Тыйтоя, самая странная ситуация сложилась с педагогами, которые работали учителями до 2013 года, но как раз в момент вступления нового постановления в силу этим не занимались. В таком положении оказались, в частности, сам директор школы и два завуча, которые на руководящих постах сами в 2013 году уроков не вели, а также с теми, кто временно уходил работать в детские сады.

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