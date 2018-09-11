11.09.2018, 19:00

Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?

 (35)
Вахур Кооритс
 
Вера Степанова
Редактор. 
EST 4
Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?
Foto: Arno Mikkor

В Эстонии десятки тысяч людей, которые думают только о том, как получить много денег здесь и сейчас. Поскольку о пенсии они не беспокоятся, в пенсионном возрасте их доход может уменьшиться на 80% или даже больше, пишет Eesti Päevaleht.

В 1999 году в Эстонии начала действовать новая пенсионная система, по которой будущая пенсия зависит от заплаченного социального налога. Из социального налога покрывают расходы Больничной кассы и выплачивают пенсию нынешним пенсионерам. Нынешними пенсионными выплатами получают право на будущую государственную пенсию.

В Эстонии большая часть людей, более полумиллиона, работает на основании трудового договора. За них работодатель платит социальный налог, и оттуда они получают медицинское и все остальные страхования. Помимо них, в этом году в среднем 24 000 получающих плату за работу или услуги на основании обязательственно-правового и руководителей фирм, за которых платят социальный налог как минимум в объеме минимальной зарплаты и у которых таким образом есть необходимые страхования. Но, очевидно, есть десятки тысяч людей, которые не попадают в эту систему.

Для того, чтобы получать от государства пенсию по старости, нужно накопить как минимум 15 лет пенсионного стажа. Кто не отработает этот стаж, будет получать народную пенсию, размер которой сейчас менее 200 евро.

Хотя никто не знает, сколько долговременных неплательщиков социального налога, все-таки можно предположить, что их тысячи, или даже десятки тысяч. Это пестрая компания, куда входит целый ряд групп.

• Работающие неофициально

• Предлагающие услугу через , которые не платят за себя социальный налог

• Переехавшие за границу люди, которые по-прежнему зарегистрированы в Эстонии

• Официально или неофициально работающие за границей люди, часть из которых зарабатывает свое право на пенсию, а часть не зарабатывает

• По разным причинам сидящие дома люди

• Большая часть работников экономики совместного потребления

И этот список не окончательный.

Одна большая группа риска — должники. Член правления Союза консультантов по долгам Юлле Шмидт сказала, что в Эстонии доход примерно 120 000 человек находится под контролем судебных исполнителей или налогового департамента. По ее опыту, из них четверть, возможно, даже треть, работает частично или полностью неофициально.

В самом тяжелом положении должники по алиментам, которым закон велит оставлять только 250 евро, за счет остального выплачивают долги. Эти люди чувствуют, что у них нет выхода, поэтому начинают работать неофициально.

Предлагающие услугу "партнеры"

Вторая и быстро растущая группа — всевозможные люди, которые вместо работы по трудовому договору, так сказать, предлагают услугу. Эта группа довольно широкая, туда входят, например, многие предлагающие людям в магазинах пенсионные ступени и интернет-пакеты молодые продавцы.

Graafika: Toom Tragel

К быстро увеличивающемуся сектору предлагающих услуги относятся новые действующие в экономике совместного потребления фирмы, такие, как Taxify, которые обычно не хотят нанимать людей, а ищут "партнеров".

"Если предложение поездок на платформе Taxify является главным или единственным источником дохода, водитель получает предпринимательский доход и должен зарегистрироваться в коммерческом регистре как предприниматель-физическое лицо или учредить паевое товарищество. Социальные гарантии так обеспечены так же, как у любого другого малого предпринимателя, будь то предлагающая строительные услуги единоличная фирма или салон красоты с парой работников", — пояснил руководитель по коммуникации Taxify Марек Унт.

То есть человеку нужно, помимо прямых расходов на топливо и обслуживание, самому заплатить и налоги на рабочую силу, чтобы получить медицинское и пенсионное страхование. Если у водителя после вычета прямых расходов остается 1000 евро в месяц, то после выплаты с них налогов на рабочую силу ему остается 676 евро.

ТОП

Поскольку на социальный налог уходит так много денег, многие оказывающие услугу через OÜ предпочитают выплачивать себе дивиденды, потому что за них нужно платить только подоходный налог. Здесь нужно учитывать, что плата подоходного налога не дает права на медицинское и пенсионное страхование. Поэтому многие малые предприниматели платят себе минимальную зарплату и остальное выводят в качестве дивидендов. В случае этого решения водитель получал бы 747 евро, но должен довольствоваться немного меньшей пенсией.

Как показывает довольно скромное поступление налога с услуги совместных поездок, многие водители решили не возиться с налогами и просто кладут все заработанные деньги в карман. Те, кто так делает всю жизнь, позднее не имеют права на пенсию по старости. Это означает, что человек, который сейчас получает, может быть, 1000 евро в месяц, в пенсионном возрасте должен будет обходиться народной пенсией, размер которой меньше 200 евро. От прежнего дохода останется только пятая часть. В то же время, средняя пенсия по старости сейчас составляет 40% от средней нетто-зарплаты, в будущем к ней также будет прибавляться все более существенное влияние выплат II пенсионной ступени.

У кого нет трудового договора, нет возможности и потребовать у работодателя компенсации в случае несчастного случая на рабочем месте. Также у неплательщиков социального налога нет страхования от безработицы. Нет у водителей и оплачиваемого отпуска.

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