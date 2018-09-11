Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?

В 1999 году в Эстонии начала действовать новая пенсионная система, по которой будущая пенсия зависит от заплаченного социального налога. Из социального налога покрывают расходы Больничной кассы и выплачивают пенсию нынешним пенсионерам. Нынешними пенсионными выплатами получают право на будущую государственную пенсию.

В Эстонии большая часть людей, более полумиллиона, работает на основании трудового договора. За них работодатель платит социальный налог, и оттуда они получают медицинское и все остальные страхования. Помимо них, в этом году в среднем 24 000 получающих плату за работу или услуги на основании обязательственно-правового и руководителей фирм, за которых платят социальный налог как минимум в объеме минимальной зарплаты и у которых таким образом есть необходимые страхования. Но, очевидно, есть десятки тысяч людей, которые не попадают в эту систему.

Для того, чтобы получать от государства пенсию по старости, нужно накопить как минимум 15 лет пенсионного стажа. Кто не отработает этот стаж, будет получать народную пенсию, размер которой сейчас менее 200 евро.

Хотя никто не знает, сколько долговременных неплательщиков социального налога, все-таки можно предположить, что их тысячи, или даже десятки тысяч. Это пестрая компания, куда входит целый ряд групп.

• Работающие неофициально

• Предлагающие услугу через OÜ, которые не платят за себя социальный налог

• Переехавшие за границу люди, которые по-прежнему зарегистрированы в Эстонии

• Официально или неофициально работающие за границей люди, часть из которых зарабатывает свое право на пенсию, а часть не зарабатывает