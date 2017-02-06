06.02.2017, 20:57

Тынисмяэская реальная школа не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

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rus.delfi.ee
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Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Mitte-eestlased lähevad sagedamini kutsekooliFoto: Eero Vabamägi

Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.

"Сегодня состоялось заседание попечительского совета школы, на котором было принято решение не подавать ходатайство. Мы сочли, что проект, предложенный правительством, недоработан", — сообщила rus.err.ee председатель попечительского совета Юлия Генно.

Ранее Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия направили обращение горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении им права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы "60 на 40".

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