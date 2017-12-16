16.12.2017, 17:35

Тынис Мяги: я против того, чтобы в ЕС все нормальное объявлялось ненормальным

 (30)
rus.delfi.ee
EST
Тынис Мяги: я против того, чтобы в ЕС все нормальное объявлялось ненормальным
Argo Ingver

Известный эстонский певец и музыкант Тынис Мяги дал изданию Maaleht большое интервью, в котором поразмышлял о том, насколько свободными мы является на самом деле.

”Если ты любишь свою Родину всей душой, то не cможешь спокойно смотреть на то, что происходит”, — отвечает Мяги на реплику журналиста о местами излишне фанатичной гражданской позиции певца.

Мяги приводит в пример эссе философа Герберта Маркузе ”Репрессивная толерантность”, где тот предлагает все нормальное объявить ненормальным, что приведет к разложению общества.

”Мне кажется, что именно это сейчас и проходит в мире в целом и в Эстонии в частности. Создается впечатление, что в основе Евросоюза лежат именно эти идеи. Снизить национальную роль…и создать новый мир”, — рассуждает Мяги.

”В отличие от отца коммунизма Маркса Макрузе считает революционным классом не пролетариат, а всевозможные меньшинства. А мы ведь знаем, что революции несут с собой лишь смерть и разруху. И, если я, выступая против этого, являюсь фанатиком, то с удовольствием им побуду”, — говорит певец.

Полностью интервью читайте в Maaleht.

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