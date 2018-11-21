Тынис Мяги тоже жил на пособие от государства. В Швеции

”Денег я там вообще не зарабатывал”, — так описывал Мяги свою жизнь в Швеции, где он находился в 1991-1993 гг. ”Время от времени где-нибудь выступал. На самом деле я там ничегошеньки не делал. Был flyktning, беженцем в лагере для беженцев. Шведское государство платило за то, чтобы я там прожил какое-то время. Так как там нечего было делать, то я и вернулся через полтора года”.

Сейчас Тынис Мяги выступает как противник беженцев. Например, в воскресной телепередаче на канале ETV „Утро с Ану” он сообщил, что ”если мы подпишемся под эту лавину мигрантов, которые станут сюда приезжать, то я не хочу даже и думать о том, что станет происходить. Это беспокоит, люди очень волнуются из-за подобных вещей”.

А как вы считаете, нужно ли Эстонии подписывать Марракешский пакт ООН о миграции и грозит ли нам поток беженцев? Или приток дешевой рабочей силы был бы полезен для отечественной экономики?

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