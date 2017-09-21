Тяжелая жизнь эстонских блогеров: скидка в 10 000 евро на свадьбу и тушь для ресниц вместо зарплаты

Тысячи фолловеров, много модной одежды и аксессуаров — о жизни блогеров мечтают многие. Но на красивые вещи, бесплатные принадлежности для макияжа и отбеливатели для зубов не проживешь, пишет Eesti Ekspress.

Согласно проведенному коммуникационным бюро JLP в 2016 году исследованию Blogibaromeeter, в Эстонии насчитывается более 20 человек, для которых ведение блога является основным заработком. В основном, деньги они получают за рекламные посты, размещение рекламных баннеров или фотографий. Бизнес-модель проста: блог выглядит как журнал моды, но состоит в основном из рекламы.

Примечательно, что эстонские фирмы неохотно платят за рекламу в блогах и соцсетях, предпочитая бартерный обмен. Владелица канала в Instagram Люси Грассо говорит, что часто, если просишь у рекламодателя вместо товара деньги, он прерывает разговор и теряет интерес.

”Сам продавец не работает бесплатно. Они хотят получать отвратительно большую зарплату, сами только блоги и читают, и могли бы понимать, что для меня блог — это тоже работа. Это мое время и труд, параллельно с воспитанием ребенка. Я тоже хочу достойную оплату. Не то чтобы я прямо сейчас ждала кучу предложений, а в общем — хотелось бы получать зарплату за то, что я рекламирую, фотографирую и пишу. И одна помада или тушь для ресниц — пусть ее цена будет даже 100 евро — не стоит этого”, — возмущает другая популярная блогерша Marimell.

Ее поддержала коллега по цеху Марианн Трейманн, или Mallukas, которая поделилась публикацией и призвала читателей кликать на всплывающие окна, что не требует никаких усилий и расходов, в то время как для блогера клики — существенная часть дохода.

Сколько же блогер просит за рекламу, что фирмы не в силах ее оплатить? Ответ простой и сложный одновременно: зависит от блогера. Mallukas говорит, что у нее реклама стоит 50-250 евро за пост, в зависимости от величины фирмы. Грассо также берет за рекламу в зависимости от рекламодателя, самая большая сумма, полученная ею за одну публикацию, составила 600 евро. Кроме того, цена зависит от происхождения клиента: местный он или нет.



Как бы то ни было, роль бартерных сделок в жизни блогеров преуменьшать не стоит. Грассо говорит, что получает от магазинов и фирм ту одежду, которую купила бы в любом случае. ”Ну и если бы я однажды захотела отбелить зубы, то я знаю, что и этот вариант у меня всегда наготове”, — смеется блогерша. В качестве примера небывалой скидки можно привести ее свадьбу. Проведение мероприятие в замке обошлось молодоженам всего в 2000 евро, в то время как простому смертному пришлось бы выложить все 12 000.

Тем не менее не все блогеры испытывают трудности с рекламой за деньги. Так, фитнесс-блогер Мерилин Таймре, или Paljas Porgand, еще совсем недавно написала, что ”чертовски хорошо можно прожить”, хотя конкретные цены обсуждать не хочет.

При изучении оборота и прибыли принадлежащих блогерам фирм картина складывается довольно путанная. Так, оборот фирмы Таймре Paljas Porgand OÜ в прошлом году составил всего 5150 евро, оборот фирмы Mallukas — 7385 евро (в 2015 году — 3692 евро). Грассо и вовсе в последнее время материальной прибыли не получала, сосредоточившись на создании собственного бренда посредством бесплатных постов. По оценке самих блогеров, если упорно трудиться, то можно зарабатывать 1500-2000 евро в месяц, в зависимости от количества предложений и принимаемых самим блогером решений относительно того, какие предложения брать в разработку, а какие — нет. Кроме того, многие блогеры получают гонорары за книги и другие дополнительные вознаграждения.

По словам Грассо, которая занималась подобной деятельностью и в Австралии, эстонская индустрия блогов находится в зачаточном состоянии. ”Известные блогеры мирового уровня получают в год по несколько миллионов прибыли. Если ты известен на весь мир, то можно сотрудничать с теми брендами, которые тебе самому действительно нравятся”, — говорит она.