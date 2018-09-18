Творцы VS потребители. Разница между эстонской и американской школой глазами уроженки США

По программе Фулбрайта меня послали в находящийся в Таллинне целевой фонд Innove. В течение девяти месяцев я и проработала в тамошнем международном центре по сотрудничеству, помогая с переводами, принимая международные делегации и преподавая работникам фонда английский язык. Я побывала в нескольких эстонских школах, а также успела поработать помощником учителя в Таллиннской европейской школе и Мустамяэской гуманитарной гимназии. За это время я успела сравнить две системы образования.

Эстонские учителя и ученики более самостоятельны

Таллиннские школьники ведут себя более свободно, чем их сверстники в штате Коннектикут. Они идут в школу и возвращаются из нее домой сами, даже в начальных классах. В Коннектикуте либо автобус подъезжает к домам учащихся и отвозит их в школу и обратно домой, либо их собственные родители на машинах. Эстонские школьники кажутся более зрелыми и ответственными. Никто не строит младшеклассников в ряд и не шагает с ними по коридору. Ученики знают, какого поведения от них ждут и, как правило, соответствуют этим ожиданиям.

В США за поведением следят постоянно — учеников младших классов нельзя оставлять одних ни на секунду. Думаю, что предлагаемая в Эстонии самостоятельность развивает в детях доверие к самим себе, а также умение решать проблемы.

Даже учителя кажутся мне в Эстонии более автономными, чем в США. В Эстонии действует государственная учебная программа, следование которой проверяется при помощи уровневых работ и экзаменов. Пока знания учеников соответствуют программе, директора и учителя относительно свободны при выборе нравящихся им учебных материалов и методов.

В США месторасположение школы влияет на выбор учебной программы, а штаты ежегодно проводят стандартное тестирование, что делает учителей подневольными. Педагоги не могут выбирать, что и как они будут преподавать.

Из-за другого культурного кода американские школы сконцентрированы скорее на тестировании, нежели на процессе учебы, так как конечная цель — набрать предполагаемые пункты. В Эстонии акцент делается на учебе, тестирование же прилагается к ней, чтобы доказать, что все ученики в равной степени получили хорошее образование.

Школьные уроки в США разнообразнее

В то же время мне кажется, что американские учителя более творчески подходят к подготовке к урокам. На основании полученного опыта я могу сказать, что в Эстонии часть учителей иногда слишком уж часто следуют заранее обговоренной рутине: расставленные по рядам парты, преподавание по учебнику и использование заданий в рабочей тетради.

В США требуют большего дифференцирования. Учебные среды нужно привести в соответствие с потребностями учеников. Классные помещения в начальной школы продуманы так, чтобы в них были места, способствующие обучению определенного типа: например, уголок для чтения, центр математики, пространство для дискуссионных кружков. Педагоги придумывают разнообразные уроки, позволяющие ученикам свободно передвигаться по классу, использовать различные технологии, проводить групповые занятия и развивать навыки критического мышления.

Эстония и США — технологические государства

Обе страны имеют богатый опыт использования технологий в учебном процессе, однако делают это по-разному. Вообще-то Эстония является дигитально развитым и думающим о будущем обществом. Это явно видно в школах, где уже в начальных классах ученикам предлагают уроки программирования и робототехники, чтобы научить их быть скорее творцами, нежели потребителями.

США тоже интегрируют технологии в школы уже в самом раннем возрасте, однако в большинстве случаев детей приучают к ним как к уже имеющимся инструментам, помогающим учиться, а не вносить свой вклад в разработку новых технологий. В Коннектикуте довольно обычная картина — видеть учеников в классах с ”Айпадами” в руках и пишущими исследовательскую работу или составляющими дигитальную презентацию.

В Эстонии ценится знание языков и глобальный подход

Для меня самое яркое отличие между двумя системами образования заключается в том, что в Эстонии ценится многоязычие и наличие у учеников глобального мышления. В Америке такого нет. Я была очень удивлена, узнав о том, что большинство школьников в Эстонии к окончанию гимназии овладевают тремя-пятью языками.

Согласно государственной учебной программе все учащиеся должны изучать эстонский язык, а начиная с третьего класса — английский. В основной школе к ним добавляется третий язык, в основном выбираемый самими учащимися. Самыми популярными языками, как мне кажется, являются русский, немецкий, финский и французский. В гимназической ступени к уже изучаемым языкам можно добавить еще один.