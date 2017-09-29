Творчество и символизм. Почему учения Кайтселийта под Тапа называются ”Лук 2017”?

C 25 сентября по 1 октября на полигоне под Тапа проходят сборы и масштабные учения Кайтселийта, носящие название ”Лук 2017” (Sibul 2017). Мы узнали, почему им дали такое своеобразное название.

Проводила ли раньше эта организация учения, названия которых апеллировали бы к овощам? Выяснилось, что кайтселийтчики — люди творческие, и стараются нарекать учебные сборы символически, с отсылками к животным, например, а также к эстонской погоде и народному эпосу.

Foto: Anni Õnneleid

Внутри волнистый, снаружи золотистый

”Действительно, у названия ”Лук” — символическое значение”, — рассказал пресс-секретарь Кайтселийта майор Танель Рютман и добавил, что это — ежегодные совместные учения Лыунаского округа, на которых все единицы южно-эстонских дружин — тартуской, пыльваской, вырумааской и сакалаской — упражняются в том, чему научились за годы. Впервые эти учения прошли в 2015 году.

”Почему именно лук? Потому что он символизирует Кайтселийт, который также очень многослоен, — объяснил Рютман. — Наши задачи очень разнятся: традиционная военная подготовка, то есть оборонительные задачи, поддержка Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента; кроме того, сотрудничество с местными самоуправлениями и прочие задачи мирного времени. То есть Кайтселийт сам многослоен, словно лук, и если его начать чистить или резать — будешь плакать”.

По словам Рютмана, их потенциальные враги — силы природы, если речь идет о решении гражданских экстренных ситуаций в мирное время. ”Есть такая эстонская загадка: думай-думай, что это: внутри волнистый, снаружи золотистый. Традиционно правильный ответ — лук, но так же подходит и Кайтселийт”, — добавил он.

Клубень, чудище и енот

Учения "Енот", 2016 год Foto: Veiko Vares

Выяснилось, что названия и другим учебным сборам кайтселитчики берут не с потолка.

”Если говорить об учениях, носящих названия овощей, то, например, часть учений ”Лук” называется ”Клубень”, сакалаская дружина организовывала учения под названием ”Шнитт-лук”, — вспомнил Рютман и добавил, что при наименовании учений кайтселийтчики стараются быть творческими.

Были учебные сборы, которые нарекали ввиду эстонской погоды — ”Весенний шторм” (Kevadtorm), ”Ураган” (Orkaan), "Муссон” (Mussoon), ”Балтийский шторм” (Läänetorm), или, например, как животных: ”Еж” (Siil), ”Северное чудище” (Põhjakonn), ”Волк” (Hunt) и ”Енот” (Kährik).

”Никаких отсылок к нашему восточному соседу в названии этих учений искать не стоит”, — заверил Танель Рютман.