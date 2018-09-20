20.09.2018, 15:02

"Твой выбор": новый сайт рассказывает о средствах контрацепции


rus.delfi.ee
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"Твой выбор": новый сайт рассказывает о средствах контрацепции
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На сайте sinuvalik.ee можно найти полезную информацию о контрацепции и сексуальном здоровье, а также узнать, как обсуждать эти темы с партнером, врачом или родителями.

”В Эстонии на сегодняшний день между началом первых серьезных отношений молодого человека или девушки до рождения первого ребенка проходит в среднем десять лет. В течение этого периода молодежь в первую очередь интересуют учеба и карьера, — рассказала руководитель проекта сайта Кристийна Тенсо. — Мы создали сайт sinuvalik.ee именно из расчета на эту целевую аудиторию, чтобы молодым людям была доступна полноценная информация о средствах контрацепции и защите здоровья на эстонском языке, и чтобы семейную жизнь они смогли начать в подходящее для них время без багажа болезней”.

Сайт sinuvalik.ee содержит исчерпывающую информацию о средствах контрацепции и том, как они работают. На сайте также можно найти ответы на распространенные вопросы в связи с сексуальным здоровьем и подробнее узнать о гормонах, менструальном цикле и заболеваниях, передающихся половым путем. Также сайт содержит контакты молодежных консультационных центров.

sinuvalik.ee — эстонская версия международного сайта your-life.com, контент которого создан гинекологами и специалистами по вопросам сексуального здоровья. Сайт создан при поддержке Bayer.

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