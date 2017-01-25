Во вторник, 24 января, начался конкурс по поиску нового руководителя ERR. По мнению членов совета национального телерадиовещания, кандидат на должность Маргуса Алликмаа должен быть аполитичным и иметь журналистский опыт.

По словам члена совета ERR Марики Туус-Лаул, от нового руководителя требуется не только опыт управления организацией, но и способность ориентироваться в медиапространстве и понимание всей значимости и особенности Национального телерадиовещания. ”В случае с ERR мы не можем ориентироваться лишь на рейтинги передач или объем развлекательной программы, ведь здесь речь идет о канале, цель которого информировать и расширять кругозор телезрителей” — сказала Туус-Лаул. По ее словам, очень важно, чтобы у претендента на этот пост был журналистский опыт, прежде всего для того, чтобы входящие в корпорацию тв и радио стремились к большему профессионализму при создании передач. ”У хорошего журналиста, помимо творческой составляющей, есть много замечательных идей, которые определенно нужны телерадиовещанию” — отметила Туус-Лаул.

Член совета ERR признала, что само собой разумеется, чтобы новый руководитель внимательно следовал кодексу журналиста и хорошему тону. ”Особенно в случае с Национальным телерадиовещанием, этическая составляющая и общественное чувство справедливости тесно связаны с убеждениями, поэтому здесь очень важно четко следовать основным принципам журналистики” — добавила Туус-Лаул, по мнению которой, до настоящего времени с этим у руководства ERR были промахи.

Туус-Лаул отметила, что для ERR ключевыми словами должны стать профессионализм, беспристрастность, эстонские и русскоязычные каналы, в том числе ETV+, популярность и сильная команда зарубежных специальных корреспондентов.