06.07.2018, 21:55

ТТУ: Все больше желающих учиться на геологов и горных инженеров


rus.delfi.ee
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ТТУ: Все больше желающих учиться на геологов и горных инженеров
Foto: TTÜ geoloogia instituut

В этом году на обучение новой специальности Таллиннского Технического университета (ТТУ) — исследование ресурсов земных недр на бакалавриате — претендуют 34 человека. В связи с новой системой приема в университет на основании порогового принципа, на обучение принимаются все те, кто выразил желание, отвечает критериям для поступления и подтвердил свое намерение обучаться в университете, сообщает Институт геологии ТТУ.

В отличие от прошлого года, потенциальные студенты с несколькими предпочтениями при поступлении в этом году должны выбрать только одну специальность, и большой интерес направлен именно на исследование ресурсов земных недр. Научный сотрудник Институт геологии ТТУ Рутт Хинтс выражает удовлетворение тем, что новая специальность с большими перспективами вызывает столь большой интерес у молодежи.

”Сегодня государственная программа основной школы и гимназии совсем не касаются тем, связанных с геологией или горным делом. Поэтому мы проделали большую работу для разъяснения молодым людям того, что из себя представляет программа по исследованию ресурсов земных недр и какие возможности в будущем дает это образование. Поэтому отрадно видеть, что своим первым предпочтением эту специальность выбрали 34 молодых человека”, — выражает удовлетворение Хинтс.

По словам Хинтс, в ближайшие годы новое поколение геологов и горных инженеров ожидают сложные мега-проекты как в Эстонии, так и за рубежом — в том числе туннель Таллинн-Хельсинки, Rail Baltica и Balticconnector. Как отмечает Хинт, поскольку проекты по развитию в сфере строительства и геологии, так и технологии горной промышленности на сегодня уже достигли такого уровня, когда планы земляных работ или работ с недрами устанавливаются, главным образом, с помощью ИТ-решений и работы осуществляются с заранее запрограммированным оборудованием, то работа с полезными ископаемыми требует все больше знаний в области инфотехнологий, на чем и концентрируются на новой специальности по изучению земных недр.

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Цель учебной программы ТТУ по исследованию ресурсов земных недр заключается в подготовке молодежи к осуществлению сложных проектов, связанных с земными недрами и строительством. Так, например, студенты будут практиковаться в создании с помощью 3D моделей подземных объектов и проектировать содержимое недр не вскрывая их, также можно учиться анализу зон горных работ с помощью дронов, и распознавать микрочастицы руд, используя электронный микроскоп. Помимо сложных инженерных решений и геологических проектов, данная специальность позволяет создавать и дополнительную ценность в других областях — например, в климатических исследованиях, океанографии, технологии окружающей среды или в специальностях, связанных со сберегающим развитием.

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

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