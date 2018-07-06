ТТУ: Все больше желающих учиться на геологов и горных инженеров

В этом году на обучение новой специальности Таллиннского Технического университета (ТТУ) — исследование ресурсов земных недр на бакалавриате — претендуют 34 человека. В связи с новой системой приема в университет на основании порогового принципа, на обучение принимаются все те, кто выразил желание, отвечает критериям для поступления и подтвердил свое намерение обучаться в университете, сообщает Институт геологии ТТУ.
В отличие от прошлого года, потенциальные студенты с несколькими предпочтениями при поступлении в этом году должны выбрать только одну специальность, и большой интерес направлен именно на исследование ресурсов земных недр. Научный сотрудник Институт геологии ТТУ Рутт Хинтс выражает удовлетворение тем, что новая специальность с большими перспективами вызывает столь большой интерес у молодежи.
”Сегодня государственная программа основной школы и гимназии совсем не касаются тем, связанных с геологией или горным делом. Поэтому мы проделали большую работу для разъяснения молодым людям того, что из себя представляет программа по исследованию ресурсов земных недр и какие возможности в будущем дает это образование. Поэтому отрадно видеть, что своим первым предпочтением эту специальность выбрали 34 молодых человека”, — выражает удовлетворение Хинтс.