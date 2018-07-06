ТТУ: Все больше желающих учиться на геологов и горных инженеров

По словам Хинтс, в ближайшие годы новое поколение геологов и горных инженеров ожидают сложные мега-проекты как в Эстонии, так и за рубежом — в том числе туннель Таллинн-Хельсинки, Rail Baltica и Balticconnector. Как отмечает Хинт, поскольку проекты по развитию в сфере строительства и геологии, так и технологии горной промышленности на сегодня уже достигли такого уровня, когда планы земляных работ или работ с недрами устанавливаются, главным образом, с помощью ИТ-решений и работы осуществляются с заранее запрограммированным оборудованием, то работа с полезными ископаемыми требует все больше знаний в области инфотехнологий, на чем и концентрируются на новой специальности по изучению земных недр.

Цель учебной программы ТТУ по исследованию ресурсов земных недр заключается в подготовке молодежи к осуществлению сложных проектов, связанных с земными недрами и строительством. Так, например, студенты будут практиковаться в создании с помощью 3D моделей подземных объектов и проектировать содержимое недр не вскрывая их, также можно учиться анализу зон горных работ с помощью дронов, и распознавать микрочастицы руд, используя электронный микроскоп. Помимо сложных инженерных решений и геологических проектов, данная специальность позволяет создавать и дополнительную ценность в других областях — например, в климатических исследованиях, океанографии, технологии окружающей среды или в специальностях, связанных со сберегающим развитием.

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.