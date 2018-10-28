ТТУ превратился в TalTech: во сколько университету обошелся ребрендинг?

Во-первых, новый визуальные идентитет и его разработка обошлись в 28 500 евро плюс налог с оборота. В различных помещениях TalTech пришлось поменять логотип — еще 4750 евро.

На приуроченное к юбилею изменение системы указателей внутри университета ушло 10 000 евро. Два новых флага обошлись в 192 евро плюс налог с оборота.

Таким образом внедрение нового короткого названия обошлось университету в 43 000 евро.

В добавок к этому университет заказал сувениры с новым названием для своего магазина, но их стоимость покроет доход с продажи.