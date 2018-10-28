ТТУ превратился в TalTech: во сколько университету обошелся ребрендинг?

В середине сентября Таллиннский технический университет сообщил, что он больше не ТТУ, и теперь носит более интернационально понятное название TalTech. Однако сколько пришлось университету потратить на ребрендинг?
Во-первых, новый визуальные идентитет и его разработка обошлись в 28 500 евро плюс налог с оборота. В различных помещениях TalTech пришлось поменять логотип — еще 4750 евро.
На приуроченное к юбилею изменение системы указателей внутри университета ушло 10 000 евро. Два новых флага обошлись в 192 евро плюс налог с оборота.
Таким образом внедрение нового короткого названия обошлось университету в 43 000 евро.
В добавок к этому университет заказал сувениры с новым названием для своего магазина, но их стоимость покроет доход с продажи.