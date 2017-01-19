По первоначальным данным, в прошлом году произошло 4919 несчастных случаев на рабочем месте, 24 из которых закончились смертью.

В прошлом году произошло на 300 несчастных случаев больше, чем годом ранее. Легких несчастных случаев зарегистрировали 3916 и тяжелых 975. Из сфер деятельности больше всего несчастных случаев произошло на производстве металлических товаров, в торговле, в государственной обороне и в перевозках и складском хозяйстве.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, подробный анализ рабочей среды будет готов в марте, но уже на основании первоначальных данных можно сказать, что несчастных случаев на рабочем месте значительно больше. "С одной стороны, хорошо, что все меньше скрывают несчастные случаи на рабочем месте и о них сообщают. Но очень серьезно следует относиться к тому, что на работе лишились жизни 24 человека. Закончившийся смертью двух человек несчастный случай на рабочем месте еще расследуется. Мы можем сказать, что это был худший год за последние десять лет", — признала Марипуу.

Марипуу заверила, что Трудовая инспекция в этом году увеличит объем надзора в проблемных секторах, таких как электроэнергия, перевозки и складское хозяйство и строительство, где в прошлом году было больше тяжелых несчастных случаев. "Ясно то, что инспектор не может находиться каждый день на каждой строительной площадке или в производственном цеху. Безопасная и сберегающая как здоровье самого работника, так и здоровье коллег работа должна быть первичной ценностью. Работа в 21 веке не должна быть опасным для жизни предприятием", — подчеркнула Марипуу.

Трудовая инспекция предлагает работодателям возможность пригласить на свое предприятие консультанта, который посоветовал бы, как свести к минимуму риски рабочей среды. Услуга бесплатна для работодателей.

В 2015 году произошло 4774 несчастных случаев на рабочем месте, из них 3800 легких, 958 тяжелых и 17 закончились смертью работника.