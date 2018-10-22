22.10.2018, 14:01

Троицкий: Латвия и Эстония ошиблись, обращаясь с русскоязычными жителями высокомерно

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rus.DELFI.lv
EST
Artemi Troitski
Artemi TroitskiFoto: Priit Simson

Латвия и Эстония допустили большую ошибку, обращаясь с русскоязычными жителями "довольно равнодушно и высокомерно", и теперь предстоит проделать серьезную работу, чтобы убедить их в том, что их здесь считают равными, а не меньшинством второго сорта, заявил в интервью агентству ЛETA российский публицист и журналист Артемий Троицкий, передает rus.delfi.lv.

"Понятно, что они русских не любят, что они русских терпят. Но им нужно понять, что русские здесь живут, и общаться с ними как с равными, а не с каким-то меньшинством", — сказал Троицкий, который последние годы проживает в Таллинне.

"Вот если бы власти Латвии и Эстонии общались с русскими как с равными, говорили бы с ними честно и старались хотя бы немного выучить русский язык и говорить по-русски, стремились бы лучше понять русских людей, в этом случае, я думаю, удалось бы решить многие вопросы. Потому что отношения между национальным большинством и русским меньшинством во многом страдают из-за того, что русским какие-то вещи не объясняют, поэтому они чувствуют, что это все вообще их не касается. Они отчуждены, и это очень плохо", — пояснил он.

На журналиста взгляд, типичные русские — не прирожденные европейцы, но это "не ставит на них крест" — с такими людьми вполне можно работать и общаться.

"С коммунистами, сталинистами, с советскими людьми я бы разговаривать не стал. Я считаю, что это безнадежно. А нормальных русских, которые просто не понимают все, что здесь происходит, чувствуют себя заброшенными или даже людьми второго сорта — их нужно переубеждать. Не только словами, но и какими-то акциями тоже", — сказал Троицкий.

"Я считаю, что русские пенсионеры — это абсолютно безнадежная аудитория. Это фактически советские люди, которые никогда не примут ни Европу, ни Латвию, ни Эстонию, ни так называемые западные ценности. Они выросли, жили и остались ментально в Советском Союзе. Каким-то образом переубедить их, перевести в какую-то иную веру невозможно. С ними бесполезно разговаривать — пусть они живут своей жизнью. Если с кем-то вообще общаться из русских, то в первую очередь с молодежью — молодыми, динамичными людьми, профессионалами, людьми, которые ведут самостоятельную жизнь, а не ностальгируют только по Советскому Союзу и выходят из дома два раза в неделю и оба раза в супермаркет, а все остальное время смотрят российское телевидение", — пояснил он.

Молодые люди сидят в социальных сетях, поэтому надо использовать социальные сети, но с молодыми тоже надо говорить на языке практических действий, добавил журналист.

"Люди среднего поколения не настолько привязаны к Советскому Союзу. У них нет этого советского гипноза, нет ощущения того, что они тут хозяева жизни. С другой стороны, их большая проблема заключается в том, что они испытывают влияние своих советских родителей. Как с этим влиянием бороться, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что, опять же, можно бороться, объясняя и убеждая, общаясь с ними на равных", — считает он.

Что касается русских в Балтии, то они себе выбрали очень удобную позицию, полагает публицист. "Они сами живут в сытых, благополучных европейских демократических странах, где все в порядке с экономикой, где они могут быть уверены в том, что полиция не станет их избивать или пытать на улице, где они уверены в том, что, если пойдут в суд, никто в этот суд не позвонит и не скажет: "Значит так — вот этого посадить срочно" и т. д. И при этом они критикуют здешние власти, что тоже правильно, потому что любую власть, любое государство нужно критиковать со страшной силой. Здешнюю власть они критикуют, хотя она довольно-таки "белая и пушистая", а российскую власть обожают, при том что она преступная, коррумпированная и вся строится на насилии", — сказал Троицкий.

Он считает, что ситуация в России и среди русских в странах Балтии отличается.

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"Дело в том, что люди, которые живут в России, они себе представляют реальную ситуацию в своей стране. И они знают, сколько в России сейчас проблем и как там тяжело и плохо. Они видят, как падает зарплата, как дорожают продукты, как собираются повысить пенсионный возраст и т.д. Кроме того, они видят, в каком ужасном состоянии находятся здравоохранение, образование, судебное производство.

Даже тогда, когда все еще говорили "Крым наш", я с русскими мог спорить по поводу Крыма и Украины, по поводу того, хороший Путин или плохой. Но в том, что касается русских полицейских, русских судей, русских спецслужб, русских учителей, врачей и т.д., у меня даже тогда ни с кем споров не было. Мы все признавали, что все это ужасно, все находится на ужасном уровне. Сейчас этого еще больше, потому что кризис усугубляется. Поэтому я бы сказал, что "русские" русские смотрят сейчас гораздо более трезво на ситуацию в стране и выражают все больше недовольства тем, что происходит", — подвел итог Троицкий.

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