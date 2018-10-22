Троицкий: Латвия и Эстония ошиблись, обращаясь с русскоязычными жителями высокомерно

"Я считаю, что русские пенсионеры — это абсолютно безнадежная аудитория. Это фактически советские люди, которые никогда не примут ни Европу, ни Латвию, ни Эстонию, ни так называемые западные ценности. Они выросли, жили и остались ментально в Советском Союзе. Каким-то образом переубедить их, перевести в какую-то иную веру невозможно. С ними бесполезно разговаривать — пусть они живут своей жизнью. Если с кем-то вообще общаться из русских, то в первую очередь с молодежью — молодыми, динамичными людьми, профессионалами, людьми, которые ведут самостоятельную жизнь, а не ностальгируют только по Советскому Союзу и выходят из дома два раза в неделю и оба раза в супермаркет, а все остальное время смотрят российское телевидение", — пояснил он.

Молодые люди сидят в социальных сетях, поэтому надо использовать социальные сети, но с молодыми тоже надо говорить на языке практических действий, добавил журналист.

"Люди среднего поколения не настолько привязаны к Советскому Союзу. У них нет этого советского гипноза, нет ощущения того, что они тут хозяева жизни. С другой стороны, их большая проблема заключается в том, что они испытывают влияние своих советских родителей. Как с этим влиянием бороться, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что, опять же, можно бороться, объясняя и убеждая, общаясь с ними на равных", — считает он.

Что касается русских в Балтии, то они себе выбрали очень удобную позицию, полагает публицист. "Они сами живут в сытых, благополучных европейских демократических странах, где все в порядке с экономикой, где они могут быть уверены в том, что полиция не станет их избивать или пытать на улице, где они уверены в том, что, если пойдут в суд, никто в этот суд не позвонит и не скажет: "Значит так — вот этого посадить срочно" и т. д. И при этом они критикуют здешние власти, что тоже правильно, потому что любую власть, любое государство нужно критиковать со страшной силой. Здешнюю власть они критикуют, хотя она довольно-таки "белая и пушистая", а российскую власть обожают, при том что она преступная, коррумпированная и вся строится на насилии", — сказал Троицкий.

Он считает, что ситуация в России и среди русских в странах Балтии отличается.

"Дело в том, что люди, которые живут в России, они себе представляют реальную ситуацию в своей стране. И они знают, сколько в России сейчас проблем и как там тяжело и плохо. Они видят, как падает зарплата, как дорожают продукты, как собираются повысить пенсионный возраст и т.д. Кроме того, они видят, в каком ужасном состоянии находятся здравоохранение, образование, судебное производство.

Даже тогда, когда все еще говорили "Крым наш", я с русскими мог спорить по поводу Крыма и Украины, по поводу того, хороший Путин или плохой. Но в том, что касается русских полицейских, русских судей, русских спецслужб, русских учителей, врачей и т.д., у меня даже тогда ни с кем споров не было. Мы все признавали, что все это ужасно, все находится на ужасном уровне. Сейчас этого еще больше, потому что кризис усугубляется. Поэтому я бы сказал, что "русские" русские смотрят сейчас гораздо более трезво на ситуацию в стране и выражают все больше недовольства тем, что происходит", — подвел итог Троицкий.